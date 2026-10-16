Αυτό είναι και το πραγματικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορεί να «ξεκολλήσει» από το 10-12% στις δημοσκοπήσεις. Ότι οι πολίτες θεωρούν ότι θα είναι «πρόθυμο» να συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία - παρά τη συνεδριακή απόφαση. Και με κάτι τέτοιες τοποθετήσεις, δεν είναι παράλογο να το πιστεύουν οι πολίτες…

Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει γενικά μια πολιτική συζήτηση με έμφαση στο πρόσφατο παρελθόν. Από αυτή δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το ΠΑΣΟΚ και η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, που οδήγησε στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, το 2012-2014 - να και είχε προηγηθεί και η τρικομματική της περιόδου Οκτώβριος 2011-Μάρτιος 2012, στο οποίο συμμετείχε (μέχρι και τον Ιανουάριο) και το ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη, που το ΠΑΣΟΚ κάνει πως δεν θυμάται.

Υπάρχουν κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τα οποία στην αποτίμηση που κάνουν σήμερα, θεωρούν λάθος εκείνη την επιλογή του Βαγγέλη Βενιζέλου. Άλλοι θέτουν το ζήτημα των δήθεν «ειδικών συνθηκών» της εποχής. Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι που δηλώνουν «περήφανοι». Όπως η Βάσια Αναστασίου, όπως η ίδια είπε σήμερα στο Action24.

Βίντεο μετά το 19ο λεπτό

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Αυτό είναι και το πραγματικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορεί να «ξεκολλήσει» από το 10-12% στις δημοσκοπήσεις. Ότι οι πολίτες θεωρούν ότι θα είναι «πρόθυμο» να συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία - παρά τη συνεδριακή απόφαση. Και με κάτι τέτοιες τοποθετήσεις, δεν είναι παράλογο να το πιστεύουν οι πολίτες…