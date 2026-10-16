Η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου που έφερε θύελλα αντιδράσεων από την ΕΛΑΣ.

«Το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε πράγματι με τη Νέα Δημοκρατία και είμαι πράγματι πολύ περήφανη για αυτή τη συγκυβέρνηση». Η δήλωση αυτή της Βάσιας Αναστασίου, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24 , έριξε κι άλλο «λάδι στη φωτιά» στην κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και τη Χαριλάου Τρικούπη.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναφέρει ότι η εν λόγω δήλωση της Βάσιας Αναστασίου εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ σε βάρος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Αν είναι τόσο πολύ περήφανοι εκεί στο ΠΑΣΟΚ για τη περίοδο της συγκυβέρνησης με τον Σαμάρα, τον Μητσοτάκη, τον Βορίδη, τον Άδωνη και τον Βελόπουλο, μήπως έχουνε βάλει στόχο να ξαναγίνουν περήφανοι, τώρα που η αυτοδυναμία έγινε άπιαστο όνειρο για τη ΝΔ», τονίζει η ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ καλεί τον «λαλίστατο» Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει εάν συμμερίζεται τη θέση της Βάσιας Αναστασίου και αν «με περηφάνεια αναπολεί και ο ίδιος το σύστημα 4-2-1, για τη μοιρασιά των κρατικών θέσεων με το κομματικό κομπιουτεράκι».

Η επίμαχη τοποθέτηση Αναστασίου

Δείτε όσα ανέφερε η Βάσια Αναστασίου στην εκπομπή από το 19:30 και μετά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm60tma9sps9?integrationId=40599y14juihe6ly}