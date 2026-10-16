Στην κοινωνική ατζέντα, χαρακτήρισε την ακρίβεια «αόρατο μνημόνιο» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει ανεξέλεγκτα τα καρτέλ. «Έχουμε τιμές Γαλλίας αλλά μισθούς Βουλγαρίας», ανέφερε, απορρίπτοντας την επίκληση των διεθνών πολέμων ως επαρκή εξήγηση για τις ανατιμήσεις.

Τη νίκη στις επόμενες κάλπες και τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης με κορμό την ΕΛΑΣ, έθεσε ο Αλέξης Τσπρας, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Συμπαράταξης. Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ άφησε καθαρές αιχμές προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

«Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη, και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ», σημείωσε ο κ.Τσίπρας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις και κυρίως, προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Η δεύτερη θέση στις εκλογές δεν είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να ενώσουμε τη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη και να συγκροτήσουμε την κυβέρνησή της», υπογράμμισε, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση σχετικά με τον εκλογικό στόχο της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ, ανεξαρτήτως προσώπων, ενώ δεν απέκλεισε την πιθανότητα να υπάρξει μια συγκυβέρνηση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ.

«Δημιουργούμε ρεύμα νίκης»

«Τώρα ήρθε η ώρα να αποδείξουμε όχι μόνο ότι υπάρχει εναλλακτικός προοδευτικός δρόμος αλλά ότι μπορεί να γίνει πράξη σε αυτές τις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο κ.Τσίπρας.

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Από εκεί και πέρα, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να τα δώσουν όλα, έτσι ώστε «να δημιουργήσουμε το ρεύμα της νίκης». «πάμε να απαλλάξουμε τον τόπο από τη διαφθορά και τις ακραίες ανισότητες. Πάμε να ανακουφίσουμε τον κόσμο από την ακρίβεια και την αβεβαιότητα. Πάμε να δουλέψουμε για την πατρίδα και το λαό της».

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«Η στάση του ΠΑΣΟΚ εξυπηρετεί την κυβέρνηση»

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να απαντήσει με προσωπικούς χαρακτηρισμούς στις επιθέσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, ούτε να επιτρέψει τη μετατροπή της πολιτικής αντιπαράθεσης σε «εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο».

Υποστήριξε ότι μια συζήτηση που εξαντλείται στις συγκρούσεις της αντιπολίτευσης εξυπηρετεί την κυβέρνηση, απομακρύνοντας την προσοχή από την ακρίβεια, την ενέργεια, τη στέγη και το εισόδημα. «Δε θα κάνω λοιπόν τη χάρη στον κο Μητσοτάκη, αντί να ασχοληθώ μαζί του, να ασχολούμαι με τις διαρκείς επιθέσεις του κου Ανδρουλάκη», τόνισε στη συνέχεια.

Ωστόσο, η άρνηση της προσωπικής αντιπαράθεσης συνοδεύτηκε από σαφείς πολιτικές αιχμές. Ο Αλέξης Τσίπρας αντιπαρέβαλε τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του, σχετικά με την ανάδειξη του αρχηγού του πρώτου κόμματος στην πρωθυπουργία.

«Χθες πάλι δήλωσε πως πρωθυπουργός θα γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Πως συνάδουν όλα αυτά μαζί, ας μου εξηγήσει κάποιος. Ιδίως όταν στις μετρήσεις όλες η ΝΔ του κου Μητσοτάκη, παραμένει στην πρώτη θέση», διερωτήθηκε ο κ.Τσίπρας, συμπληρώνοντας πως «Υπάρχει άραγε έστω ένας πολίτης, που να αποκλείει εντελώς την πιθανότητα συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ;», ήταν το -ρητορικό- ερώτημα που έθεσε, ακολούθως.

«Πίσω από την επιλογή λοιπόν της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να κάνει την ΕΛΑΣ και εμένα προσωπικά τον βασικό αντίπαλο εχθρό του, δε κρύβεται μόνο μια υπαρξιακή πολιτική αγωνία. Κρύβεται και κάτι άλλο:

Κάποιοι τρέμουν την ιδέα πως μπορεί αύριο να συγκροτηθεί μια προοδευτική εναλλακτική κυβέρνηση στον τόπο, με την ΕΛΑΣ ως βασικό της κορμό. Και να πούμε και μια αλήθεια ακόμη: Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη, και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ».

«Εμείς γεννηθήκαμε για να είμαστε ο αντίπαλος και ο εναλλακτικός πόλος απέναντι στη ΝΔ στο πολιτικό μας σύστημα. Εμείς δεν έχουμε συνεργαστεί κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία. Και η πολιτική μας διαδρομή απέναντι στη Δεξιά είναι απολύτως καθαρή», δήλωσε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Αποκλεισμός συνεργασίας με τη ΝΔ, ανεξαρτήτως αρχηγού

Στον αντίποδα, ο ίδιος απέκλεισε οποιαδήποτε συμμετοχή σε κυβέρνηση με τη Δεξιά, κατονομάζοντας, πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη, τους Κυριάκο Πιερρακάκη, Νίκο Δένδια, Κωστή Χατζηδάκη, Ευάγγελο Βενιζέλο και Γιάννη Στουρνάρα.

«Εμείς με τη Δεξιά είμαστε ασύμβατες ευθείες. Μην το ταλαιπωρούμε άλλο. Άλλοι όμως πρέπει να ξαναδούν τις ευθείες και τις τεθλασμένες τους γραμμές», σημείωσε.

Υπερασπίστηκε, παράλληλα, το προοδευτικό αποτύπωμα της διακυβέρνησης του 2015–2019, αναφερόμενος στην ιθαγένεια για τα παιδιά μεταναστών, την ταυτότητα φύλου, την επίλυση του Μακεδονικού και τις παρεμβάσεις στην εργασία.

Επανέλαβε επίσης ότι δεν μετανιώνει για την ψήφιση της απλής αναλογικής, παρά το πολιτικό κόστος, καθώς πιστεύει στην προγραμματική συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων.

Ανεβάζοντας τους τόνους, υποστήριξε ότι πίσω από τις επιθέσεις προς την ΕΛΑΣ βρίσκεται και ο φόβος συγκρότησης προοδευτικής κυβέρνησης με την ίδια ως βασικό κορμό. «Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη, και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ», ανέφερε.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι αντίπαλος δεν είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, ούτε οποιοσδήποτε δημοκρατικός και προοδευτικός πολίτης, αλλά η κυβέρνηση και τα συμφέροντα που, όπως είπε, εξυπηρετεί.

«Η γέννηση της ΕΛΑΣ τους χάλασε τα σχέδια»

Στο μέτωπο κατά της κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβήτησε το αφήγημα της τρίτης τετραετίας και της αυτοδυναμίας, συνδέοντας την αναφορά του πρωθυπουργού σε εκλογικό στόχο 25% με τα πραγματικά όρια της δυναμικής της ΝΔ.

«Τώρα πώς γίνεται να πάρεις αυτοδυναμία με 25% είναι ένα άλλο θέμα», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται πίεση και από εσωκομματικά σενάρια αντικατάστασής του.

Κατά τον ίδιο, αν η κυβερνητική εικόνα ήταν διαφορετική, ο πρωθυπουργός θα είχε προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο. «Η γέννηση της ΕΛΑΣ ωστόσο φαίνεται ότι τους χάλασε τα σχέδια», τόνισε.

Περιέγραψε ως «μικρό θαύμα» την εδραίωση, όπως είπε, του νέου σχηματισμού στη δεύτερη θέση χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και κρατική χρηματοδότηση, ζητώντας πλέον να αποδειχθεί ότι η προοδευτική εναλλακτική μπορεί να γίνει κυβερνητική πράξη στις επόμενες εκλογές.

«Καρφιά» για Γκιλφόιλ

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην υπόθεση που περιέγραψε ως αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και για τη στάση της Αθήνας απέναντι στην Ουάσιγκτον.

«Η λογική της λευκής επιταγής στις σχέσεις με τις ΗΠΑ βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα», υποστήριξε, ζητώντας εξηγήσεις για την υπόθεση και τα πεπραγμένα της πρέσβειρας.

«Η χώρα όμως δεν είναι ούτε αποικία ούτε προτεκτοράτο», τόνισε, προσθέτοντας ότι κάθε Αμερικανός πρέσβης πρέπει να γνωρίζει πως υπάρχουν κόκκινες γραμμές ως προς όσα μπορεί να κάνει και να πει.

Η ακρίβεια ως «αόρατο μνημόνιο»

Στην κοινωνική ατζέντα, χαρακτήρισε την ακρίβεια «αόρατο μνημόνιο» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει ανεξέλεγκτα τα καρτέλ. «Έχουμε τιμές Γαλλίας αλλά μισθούς Βουλγαρίας», ανέφερε, απορρίπτοντας την επίκληση των διεθνών πολέμων ως επαρκή εξήγηση για τις ανατιμήσεις.

Για τα καύσιμα πρόταξε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων, έκτακτη φορολόγηση υπερκερδών, μείωση του ΦΠΑ στο 13% και του ΕΦΚ στο μισό.