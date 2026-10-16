Ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει αρκετά πίσω τον Νίκο Ανδρουλάκη σε όλους τους δείκτες πρωθυπουργικής καταλληλότητας.

Ενδιαφέροντα ευρήματα για τον Αλέξη Τσίπρα περιλάμβανε η χθεσινή δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1. Ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛΑΣ αναδεικνύεται ο πιο συμπαθής μεταξύ των τριών πολιτικών αρχηγών που μπήκαν στο «μικροσκόπιο» της εταιρείας, συγκεντρώνοντας 28,2%, έναντι 27,6% του Κυριάκου Μητσοτάκη και 18,1% του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζουν οι υπόλοιποι δείκτες, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται με άνεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις μετρήσεις που σχετίζονται με την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνει 22,5% έναντι 15,1% στο ερώτημα ποιος μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών, 21,4% έναντι 16,3% για το ποιος έχει τις καλύτερες θέσεις για την πορεία της χώρας και 20,6% έναντι 11,3% για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα προβλήματα και κρίσεις. Στην, δε, ευθεία ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Τσίπρας συγκεντρώνει 14,2% έναντι μόλις 7,4% του Ανδρουλάκη, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό.

Και μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διατηρεί καθαρό προβάδισμα στους δείκτες πρωθυπουργικής καταλληλότητας, ωστόσο η σύγκριση Τσίπρα - Ανδρουλάκη έχει το δικό της πολιτικό ενδιαφέρον. Ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι η ΕΛΑΣ, ένα κόμμα μόλις 144 ημερών, δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ενώ ο δεύτερος ηγείται, επισήμως τουλάχιστον, της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μ. Καλ.