Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα από τη συνάντησή του στο Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ-Σπάρτακος Πτολεμαΐδας

Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία συναντήθηκε με το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ «Σπάρτακος» στην Πτολεμαΐδα όπου μεταξύ άλλων τους παρέθεσε τις προτάσεις του για την ενεργειακή ασφάλεια και την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η μετάβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα, με σοβαρές συνέπειες στην οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή της περιοχής. Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανεργία, στη φυγή των νέων και στην αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον.

«Η Δυτική Μακεδονία πληρώνει ήδη ένα τεράστιο τίμημα από τις κυβερνητικές επιλογές στον τομέα της ενέργειας»

Όπως σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας «ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και η βίαιη απολιγνιτοποίηση έχουν προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στην τοπική οικονομία, στην αγορά εργασίας και στην καθημερινότητα των πολιτών, αφήνοντας πίσω τους ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον της περιοχής. Την ίδια στιγμή, η μονάδα Πτολεμαΐδα 5, ένα έργο που κόστισε περίπου 1,5 δισ. ευρώ και δεν έχει ακόμη αποσβεστεί, θα έπρεπε να αποτελεί την ενεργειακή εφεδρεία του συστήματος και όχι να παραμένει ένα αναξιοποίητο κεφάλαιο. Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνεται χωρίς σχέδιο, χωρίς ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος για την οικονομία και τους ανθρώπους. Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται την ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την απουσία μιας συνεκτικής, μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να οδηγεί σε ένα καλύτερο μέλλον. Όχι σε οικονομική και κοινωνική ερήμωση»

«Η Πτολεμαΐδα 5 θα έπρεπε να αποτελεί την εφεδρεία του συστήματος»

Μιλώντας με εργαζόμενο του Συνδικάτου ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «Είμαι χαρούμενος που είμαι απέναντί σας, αλλά δυστυχής που είμαι απέναντί σας σε πολύ δύσκολες συνθήκες και για τους εργαζόμενους τους οποίους εκπροσωπείτε, έχοντας ένα ιστορικό σωματείο, αλλά και για τους κατοίκους συνολικά. Διότι αυτό το οποίο έχει συμβεί στη Δυτική Μακεδονία δεν το έχουμε ξαναδεί σε συνθήκες ειρήνης. Η μείωση του εισοδήματος, το Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, άρα η μείωση του πλούτου της περιοχής κατά 18% από το 2019 έως σήμερα.

Εδώ μιλάμε για συνθήκες φτωχοποίησης και αν οι συνθήκες στην πρώτη περίοδο αφορούσαν την συνολική πορεία της χώρας και τη χρεοκοπία της, -γνωστές οι αιτίες και γνωστοί οι ένοχοι-, την περίοδο μετά την έξοδο από τα μνημόνια και μέχρι τώρα τη χρεώνεται ένας και μία πολιτική: ο σημερινός πρωθυπουργός και η απόφασή του να οδηγήσει στη βίαιη απολιγνιτοποίηση χωρίς κανένα σχεδιασμό για το τι θα γίνει η περιοχή την επόμενη μέρα. Τι θα γίνουν οι μονάδες, τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι και πως θα αντιμετωπιστεί και το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

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Η Πτολεμαΐδα 5 είναι ένα εργοστάσιο το οποίο στοίχισε 1,5 δισεκατομμύριο στο ελληνικό δημόσιο με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές, χωρίς να έχει κάνει καμία απόσβεση. Και ενώ βρισκόμαστε εν μέσω μιας πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, επιμένουν σε αυτό το σχεδιασμό και για την Πτολεμαΐδα 5, η οποία κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να αποτελεί τη μονάδα που θα ήταν η εφεδρεία του συστήματος.»