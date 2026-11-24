Μονάδες του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιού rapid test για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα σε όσους το επιθυμούν ενώ θα ενημερώνουν το κοινό εντυπο υλικό και διανομή προφυλακτικών.

Ο ΕΟΔΥ συνεχίζει τις δράσεις του για την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ), στο πλαίσιο της φθινοπωρινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης 2026 και της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS.

Σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικού ανώνυμου ελέγχου με τη μέθοδο της δοκιμασίας ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για τον HIV, τις Ηπατίτιδες B & C και άλλα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ).

Μορφή Παρέμβασης:

1. Παρουσία Κινητής Μονάδας εξέτασης του ΕΟΔΥ, όπου κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με ενημέρωση/συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre-information and post-counseling).

2. Ενημέρωση της Κοινότητας (stand, street action) με διανομή προφυλακτικών και ενημερωτικού έντυπου υλικού του ΕΟΔΥ για τα ΣΜΝ σε κεντρικά σημεία.

Ημερομηνίες

Οι δράσεις του ΕΟΔΥ συνεχίζονται με δωρεάν και ανώνυμες εξετάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ):

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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26/11/2026, Πέμπτη, 10:00-15:00

- Πειραιάς: έναντι Δημοτικού Θεάτρου/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ

- Αλεξανδρούπολη: σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Χηλή Αλεξανδρούπολης, έμπροσθεν του φοιτητικού εστιατορίου του Συγκροτήματος της Σχολής Επιστημών Αγωγής/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ.

27/11/2026, Παρασκευή, Αθήνα-Γκάζι, (πλατεία, οδός Ιάκχου

- 12:00-17:00/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ

30/11/2026, Δευτέρα, Αθήνα-Πλατεία Κοραή, 17:00-22:00/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ

01/12/2026, Τρίτη

- Αθήνα-Πλατεία Κοραή, 17:00-22:00/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ

- Θεσσαλονίκη, ενημέρωση της Κοινότητας σε κεντρικά σημεία της πόλης, σε πρωινό ωράριο (street work)

- Πειραιάς, έναντι Δημοτικού Θέατρου, 10:00-15:00, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Πειραιά - ΚΥ Πειραιά & Οίκος Ναύτου/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ

- Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας, σε πρωινό ωράριο, σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Κέντρου Αντιμετώπισης εξαρτήσεων Αλεξανδρούπολης (ΕΟΠΑΕ)/ενημέρωση της Κοινότητας

- Ιωάννινα, πλατεία Μαβίλη, ενημέρωση της Κοινότητας, 12:00-17:00

02/12/2026, Τετάρτη, Σοφάδες Καρδίτσας, 11:00-17:00, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας (παράρτημα Ρομά)/Κινητή Μονάδα εξέτασης ΕΟΔΥ

03/12/2026, Πέμπτη:

- Πλατεία Χαλανδρίου, 16:00-20:00/ενημέρωση της Κοινότητας

- Κέντρο Υγείας Μοσχάτου, σε πρωινό ωράριο

05/12/2026, Σάββατο, 10:00-14:00, Εξωτερικός χώρος Δημαρχείου Ραφήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ραφήνας

Οι δράσεις του ΕΟΔΥ συνοδεύονται από ενημέρωση του κοινού με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και προφυλακτικών.

Σκοπός των δράσεων είναι η πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, μέσω της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής του πληθυσμού για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, της ανάδειξης της σημασίας τόσο της έγκαιρης και ταυτόχρονης ανίχνευσης περισσοτέρων νοσημάτων (Integrated testing), όσο και της άμεσης διασύνδεσης των ατόμων που διαγνωσθούν με κάποιο νόσημα με το σύστημα υγείας για τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής.

Σημειώνεται ότι στα Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία παρέχεται δωρεάν και ανώνυμα -κατόπιν ραντεβού- γρήγορη ανιχνευτική εξέταση (rapid test) για HIV, Ηπατίτιδες, Σύφιλη, Χλαμύδια, Γονόρροια, πλαισιωμένη με συμβουλευτική και εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη πριν και μετά την εξέταση. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού/ διενέργειας εμβολιασμού έναντι των ιών Ηπατίτιδας Α & Β και του HPV, συνταγογράφησης προφυλακτικής αγωγής πριν από την έκθεση στον HIV (PrEP), καθώς και ιατρικής καθοδήγησης σε θέματα σεξουαλικής υγείας.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής σε υπηρεσίες υγείας και διασύνδεσης με την ιατρική φροντίδα. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντιμετώπιση του στίγματος και την αξία των υγιών σχέσεων. Τέλος, παρέχονται στο κοινό δωρεάν προφυλακτικά και έντυπο ενημερωτικό υλικό.

Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ):

- Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) - Πολυκλινική Αθηνών, 210 8813615, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Νοσ. «Α. Συγγρός», 210 7239945, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Κέντρο Υγείας Πειραιά, 210 4115672, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – (ΝΑΔΝΘ) Θεσσαλονίκη, 2313 308878, 2310 243363, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» (Πτέρυγα Παλαιού Νοσοκομείου), 2421 352136, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Γραφείο Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία (ΕΟΔΥ) – ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 2551025748, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .