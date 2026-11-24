Tο 84,1% των νέων διαγνώσεων HIV αφορούσε σε άνδρες ενώ ως πιθανός τρόπος μετάδοσης αναφέρθηκε η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών σε ποσοστό 41,6%, η ετεροφυλοφιλική επαφή σε 12,7% και η χρήση ενδοφλέβιων ουσιών σε 10,6%.

Προκαταρκτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ καταγράφουν μείωση στις νέες διαγνώσεις του HIV κατά 10% το πρώτο 10μηνο του 2026.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, καταγράφηκαν 490 νέες διαγνώσεις HIV στο Εθνικό Μητρώο HIV της χώρας, με συχνότητα 4,7 ανά 100.000 πληθυσμού. Αυτό σημαίνει μείωση κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 που ήταν 5,2.

Σε ό,τι αφορά στα επιμέρους στοιχεία το 84,1% των νέων διαγνώσεων αφορούσε σε άνδρες ενώ ως πιθανός τρόπος μετάδοσης αναφέρθηκε η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών σε ποσοστό 41,6%, η ετεροφυλοφιλική επαφή σε 12,7% και η χρήση ενδοφλέβιων ουσιών σε 10,6%. Παράλληλα σε ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 34,5% ο τρόπος μετάδοσης παρέμενε άγνωστος ή μη συμπληρωμένος.

Το 57,1% των διαγνώσεων αφορούσε σε άτομα ελληνικής εθνικότητας και το 41,0% άτομα προερχόμενα από το εξωτερικό, κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική, την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Ηλικιακά, οι συχνότερες ομάδες κατά τη διάγνωση ήταν οι 40-49 ετών (30,2%) και οι 30-39 ετών (25,9%).

Ανησυχεί η καθυστερημένη διάγνωση

Ωστόσο αυτό που παραμένει ως ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο είναι το ποσοστό της καθυστερημένης διάγνωσης. Μεταξύ των νέων διαγνώσεων με διαθέσιμη τιμή CD4 (n=281, εξαιρουμένων όσων είχαν ήδη διαγνωστεί στο εξωτερικό), το 49,5% διαγνώστηκε με αριθμό CD4 κάτω από 350 κύτταρα/μL, όριο που χρησιμοποιείται για τον ορισμό της καθυστερημένης διάγνωσης. Η καθυστερημένη διάγνωση ήταν συχνότερη στα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω (62,5%), στα άτομα που μολύνθηκαν μέσω ενδοφλέβιας χρήσης ουσιών (58,1%) και στις γυναίκες (52,6%), και λιγότερο συχνή στους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (41,0%).

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Τα κενά μετά τη διάγνωση

Σε σχέση με τους στόχους του ΠΟΥ 95-95-95, στα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την Ελλάδα αναφέρεται ότι το 89% των ανθρώπων που εκτιμάται ότι ζουν με HIV έχει διαγνωστεί ενώ το 74% των διαγνωσμένων λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία και το 93% των ατόμων που βρίσκονται σε θεραπεία έχει επιτύχει ιολογική καταστολή.

Όμως, όταν εξετάζεται το σύνολο των ανθρώπων που εκτιμάται ότι ζουν με HIV στη χώρα, μόνο το 61% έχει επιτύχει ιολογική καταστολή.

Εμφανείς είναι οι ανισότητες σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες καθώς μεταξύ των αλλοδαπών που ζουν με HIV, μόλις το 36% έχει ιολογική καταστολή, ενώ στα άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ουσιών το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 45%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η επιτυχία της θεραπείας δεν αρκεί από μόνη της αλλά ιδιαίτερα σημαντική είναι η διασφάλιση της πρόσβασης στη φροντίδα, η αντιμετώπιση των κοινωνικών εμποδίων και η παραμονή των ανθρώπων στο σύστημα υγείας.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως το στίγμα εξακολουθεί να αποτελεί ακόμα εμπόδιο στην πρόσβαση στην εξέταση και τη φροντίδα, ακόμη και μεταξύ επαγγελματιών υγείας. Οι κοινωνικές, οικονομικές, γλωσσικές και πολιτισμικές δυσκολίες επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.

Τα παγκόσμια στοιχεία

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της UNAIDS για το 2025, σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου 41 εκατ.άνθρωποι ζουν με HIV. Μέσα στο 2026 καταγράφηκαν περίπου 1,2 εκατομμύρια νέες λοιμώξεις και 570.000 θάνατοι από νοσήματα που σχετίζονται με το AIDS.

Η πρόοδος στην αντιμετώπιση του HIV ωστόσο είναι σημαντική: από το 2010, οι νέες λοιμώξεις έχουν μειωθεί κατά 42% και οι θάνατοι που σχετίζονται με το AIDS κατά 57%. Αλλά, η επίτευξη των στόχων 95-95-95 (95% των ανθρώπων που ζουν με HIV να γνωρίζουν τη διάγνωσή τους, 95% των διαγνωσμένων να λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία και 95% των θεραπευόμενων να έχουν επιτύχει ιική καταστολή) παραμένει μακρινός στόχος.

Το 2025, εκτιμάται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 88%, 78% και 74%. Παρά την πρόοδο, εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν διαγνωστεί ή να μην έχουν πρόσβαση στη θεραπεία, ενώ 21 χώρες καταγράφουν αύξηση των νέων λοιμώξεων. Στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το υψηλό ποσοστό καθυστερημένης διάγνωσης, που ανέρχεται στο 54%.

«HIV: Δυνατ@ στο αύριο»

Οι σύγχρονες προκλήσεις στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη φροντίδα θα βρεθούν στο επίκεντρο του 38ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, το οποίο πραγματοποιείται από 27 έως 29 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με την επιστημονική υποστήριξη της European AIDS Clinical Society (EACS). Το ετήσιο συνέδριο της ΕΕΜΑΑ αποτελεί σημείο συνάντησης της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση, την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης.

Το σύνθημα του 2026, «Δυνατ@ στο αύριο!», εκφράζει την κοινή πεποίθηση ότι, παρά τις σημαντικές κατακτήσεις της επιστήμης και τις εντυπωσιακές εξελίξεις στην αντιμετώπιση του HIV, η προσπάθεια συνεχίζεται. Η αποτελεσματική αντιρετροϊκή θεραπεία έχει μετατρέψει τη λοίμωξη από τον HIV σε μια χρόνια, αντιμετωπίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, η επιστημονική πρόοδος δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε ισότιμη πρόσβαση όλων στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη συνεχή φροντίδα.

Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι μόνο να διαθέτουμε αποτελεσματικές θεραπείες, αλλά να διασφαλίσουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν θα παραμένει αδιάγνωστος, δεν θα αποκλείεται από τη θεραπεία και δεν θα χάνεται από την παρακολούθηση εξαιτίας κοινωνικών, οικονομικών ή άλλων ανισοτήτων, τονίζουν οι διοργανωτές του συνεδρίου.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ