Χτύπησε το επιδημικό κατώφλι η θετικότητα της γρίπης – Νέα αύξηση των νοσηλειών λόγω κορονοϊού.

Αυξητική πορεία παρουσιάζει η δραστηριότητα της γρίπης στη χώρα, με τη θετικότητα στην κοινότητα να αγγίζει το 10%, φτάνοντας στο επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την έναρξη της εποχικής δραστηριότητας του ιού σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν ένας νέος θάνατος και ένα σοβαρό περιστατικό που χρειάστηκε νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιδημιολογικής επιτήρησης για την εβδομάδα 45/2026, η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ανοδική τάση καταγράφηκε και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Ειδικότερα, οι νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη ανήλθαν σε 83, έναντι 58 την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση. Παράλληλα, σημειώθηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και ένας νέος θάνατος.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40 έως και την εβδομάδα 45 του 2026 έχουν καταγραφεί 16 περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και τέσσερις θάνατοι. Ακόμη πιο ανησυχητικός είναι ο συνολικός απολογισμός της περιόδου, καθώς από την εβδομάδα 1 του 2025 έως και την εβδομάδα 45 του 2026 οι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη ανέρχονται σε 174.

Κυριαρχεί η γρίπη τύπου Α

Τα εργαστηριακά δεδομένα δείχνουν ότι κυρίαρχος είναι ο ιός της γρίπης τύπου Α. Συγκεκριμένα, από τα 593 δείγματα που εξετάστηκαν κατά το διάστημα από την εβδομάδα 40 έως και την εβδομάδα 45 του 2026, τα 37 βρέθηκαν θετικά για ιούς γρίπης. Από αυτά, τα 36 αφορούσαν τον τύπο Α και ένα τον τύπο Β. Στα δείγματα τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν εντοπίστηκαν στελέχη των υποτύπων Α(Η1)pdm09 και Α(Η3). Την ίδια στιγμή, το σταθμισμένο ιικό φορτίο της γρίπης τύπου Α στα αστικά λύματα των περιοχών που ελέγχθηκαν παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα κατά την εβδομάδα 45/2026. Η αύξηση της θετικότητας και των νοσοκομειακών εισαγωγών δείχνει ότι η εποχική δραστηριότητα της γρίπης ενισχύεται, με την εξέλιξη της κυκλοφορίας του ιού να βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση.

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Κορονοϊός: Ανοδική τάση στις νοσηλείες και δύο θάνατοι σε μία εβδομάδα

Παράλληλα έχουμε αύξηση και στις νοσοκομειακές εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της επιδημιολογικής επιτήρησης. Συνολικά, 186 ασθενείς εισήχθησαν στα νοσοκομεία, έναντι 161 την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι και μία νέα διασωλήνωση. Ειδικότερα, η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των διαγνωστικών ελέγχων για τον SARS-CoV-2 στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση. Ωστόσο, κατά την εβδομάδα 45/2026 δεν σημειώθηκε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίθετα, αυξημένες ήταν οι νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, οι οποίες ανήλθαν σε 186 από 161 την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 15,5%.

Δύο νέοι θάνατοι και μία διασωλήνωση

Καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση ασθενούς καθώς και δύο νέοι θάνατοι. Σε ό,τι αφορά την παρουσία του κορωνοϊού στα αστικά λύματα, το σταθμισμένο ιικό φορτίο SARS-CoV-2 στις περιοχές που ελέγχθηκαν βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.