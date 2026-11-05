Η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τη γρίπη και τον κορονοϊό.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω γρίπης την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ αυξήθηκαν οι εισαγωγές, την ώρα που υποχώρησαν εκείνες εξαιτίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, το χρονικό διάστημα από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου καταγράφηκαν δύο θάνατοι και δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, με νοσηλεία σε ΜΕΘ. Επίσης, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με εισαγωγή την εβδομάδα 19-25 Οκτωβρίου.

Εξάλλου, καταγράφηκαν 57 νέες εισαγωγές λόγω γρίπης, αριθμός αυξημένος σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα (46). Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα σημείωσε μικρή πτώση και παραμένει κάτω από το 10%, το επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Αντίθετα, νέα αύξηση σημειώθηκε στη θετικότητα στον κορονοϊό. Από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου καταγράφηκαν 156 νέες εισαγωγές, λιγότερες από ότι μία εβδομάδα νωρίτερα (196).

ΕΟΔΥ: Τα επιδημιολογικά δεδομένα για τη γρίπη και τον κορονοϊό

Η σύνοψη των επιδημιολογικών δεδομένων για τις αναπνευστικές λοιμώξεις το χρονικό διάστημα από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Την εβδομάδα 44/2026 δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 44/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 44/2026 σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Την εβδομάδα 44/2026 καταγράφηκαν 156 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=196).

- Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 44/2026 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 44/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 95.

- Κατά την εβδομάδα 44/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παραμένει κάτω από το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) η θετικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

- Την εβδομάδα 44/2026 καταγράφηκαν 57 νέες εισαγωγές γρίπης, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=46).

- Την εβδομάδα 44/2026 καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 43/2026.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την 44/2026 έχουν καταγραφεί 15 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τρεις θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 44/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 173.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την εβδομάδα 44/2026, μεταξύ 477 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 27 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α.

- Από τα 23 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 21 (91%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και δύο (9%) στον υπότυπο Α(Η3).

- Κατά την εβδομάδα 44/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο γρίπης τύπου Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 44/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες της κοινότητας, ούτε από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI. Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του RSV των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Όλη η έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις ΕΔΩ