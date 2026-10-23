Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε συνολικά κατά 5,6% την πενταετία 2019-2024, ωστόσο οι αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών ήταν ιδιαίτερα σημαντικές.

Αύξηση 8,5% κατέγραψε το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας την περίοδο 2019-2024, ξεπερνώντας την αντίστοιχη επίδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώθηκε στο 5,6%. Ωστόσο, η οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες, με τη Δυτική Μακεδονία να καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ των 244 ευρωπαϊκών περιφερειών που εξετάζει η Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, η Δυτική Μακεδονία παρουσίασε μείωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 18% μεταξύ 2019 και 2024, αποτελώντας τη μοναδική ελληνική περιφέρεια στην οποία η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε χαμηλότερη από τα προ πανδημίας επίπεδα. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ελλάδα κατέγραψε η Αττική, με 11,3%, και ακολούθησαν η Κεντρική Μακεδονία με 10,1%, η Θεσσαλία με 8,9%, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 8,2% και η Κρήτη με 7,9%. Θετική μεταβολή σημειώθηκε επίσης στην Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα, με 7,1%, στη Δυτική Ελλάδα με 6,4%, στα Ιόνια Νησιά με 5,1% και στο Βόρειο Αιγαίο με 3,6%. Μικρότερη ήταν η αύξηση στην Πελοπόννησο, με 1,6%, ενώ στο Νότιο Αιγαίο περιορίστηκε στο 0,5%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε συνολικά κατά 5,6% την πενταετία 2019-2024, ωστόσο οι αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Από τις 244 περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι 197 κατέγραψαν υψηλότερη οικονομική δραστηριότητα το 2024 σε σύγκριση με το τελευταίο έτος πριν από την πανδημία. Αντίθετα, σε 46 περιφέρειες το ΑΕΠ μειώθηκε, ενώ σε μία, την ισπανική Θέουτα, παρέμεινε αμετάβλητο. Την ισχυρότερη ανάπτυξη κατέγραψε η ιρλανδική περιφέρεια Ανατολικής και Κεντρικής Ιρλανδίας, με αύξηση 38%, ενώ ακολούθησαν η επίσης ιρλανδική περιφέρεια Βόρειας και Δυτικής Ιρλανδίας με 36,4%, η περιφέρεια Βουκουρεστίου-Ίλφοβ της Ρουμανίας με 33%, η Μάλτα με 32,9% και η γαλλική υπερπόντια περιφέρεια Μαγιότ με 32,1%.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη συρρίκνωση οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ παρουσίασε η περιφέρεια Νοτιοανατολικής Βουλγαρίας, με πτώση 20,5%, ακολουθούμενη από τη Δυτική Μακεδονία με 18% και την ολλανδική περιφέρεια Κρόνινγκεν με 14%. Διψήφιες μειώσεις καταγράφηκαν επίσης στις ρουμανικές περιφέρειες Νότιας Μουντενίας και Νοτιοδυτικής Ολτενίας, με 13,5% και 11,3% αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν όλες οι περιφέρειες των ευρωπαϊκών πρωτευουσών παρουσίασαν οικονομική ανάπτυξη, με μοναδική εξαίρεση την περιφέρεια Ελσίνκι-Ούσιμα της Φινλανδίας, όπου το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,9%.