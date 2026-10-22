Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Αύγουστο διαμορφώθηκαν στα 4,87 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,5% σε σύγκριση με τα 4,57 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις και οι αφίξεις ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ωστόσο, παρά την ισχυρή δυναμική του τουρισμού, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι υποχώρησε τον Αύγουστο, καθώς η αύξηση των επισκεπτών ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ενίσχυση των εσόδων.

Αυξήσεις στις εισπράξεις

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Αύγουστο διαμορφώθηκαν στα 4,87 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,5% σε σύγκριση με τα 4,57 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 4,38 δισ. ευρώ, έναντι 4,25 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 51,6%, φτάνοντας τα 486 εκατ. ευρώ. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 13,4%, με τις αφίξεις να ανέρχονται σε 8,47 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Αντίθετα, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 6,5%, στα 552 ευρώ από 590 ευρώ, εξέλιξη που αποτυπώνει τη διαφοροποίηση μεταξύ της αύξησης του αριθμού των επισκεπτών και των εσόδων που αυτοί αποφέρουν.

Στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 18,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,4% σε ετήσια βάση, ενώ το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου διευρύνθηκε στα 15,42 δισ. ευρώ, από 14,34 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 10%, φτάνοντας τα 28,5 εκατομμύρια επισκέπτες, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στα 613 ευρώ. Οι καθαρές ταξιδιωτικές εισπράξεις κάλυψαν το 71,5% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία.

Ευρωπαϊκές αγορές

Καθοριστική ήταν η συμβολή των ευρωπαϊκών αγορών, με τις εισπράξεις από κατοίκους της ΕΕ να αυξάνονται τον Αύγουστο κατά 19,2%, στα 3 δισ. ευρώ. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν η Γερμανία κατά 24,2%, η Ιταλία κατά 31,3% και η Γαλλία κατά 16,2%, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 52,3%. Αντίθετα, σημαντική πτώση 32,8% καταγράφηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο οκτάμηνο, η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά σε επίπεδο εισπράξεων, με 2,86 δισ. ευρώ, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο με 2,67 δισ. ευρώ.