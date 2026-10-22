Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει την πύλη των Εμιράτων προς την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και τις δυνατότητες συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς

Τις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο Investopia.

Συμμετέχοντας σε συζήτηση με τον υπουργό Επενδύσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed H. Alsuwaidi, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει την πύλη των Εμιράτων προς την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και τις δυνατότητες συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς.

Όπως σημείωσε, οι διμερείς οικονομικές σχέσεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με επενδύσεις στην ενέργεια, την υγεία, την τεχνολογία και τον τουρισμό. Ιδιαίτερες προοπτικές δημιουργούνται επίσης στη ναυτιλία, στις μεταφορές και στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).

Οι έξι παράγοντες που πιέζουν τα επιτόκια

Αναφερόμενος στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, ο υπουργός επισήμανε ότι η εποχή του φθηνού χρήματος έχει παρέλθει, καθώς η μέση απόδοση των ευρωπαϊκών δεκαετών ομολόγων έχει αυξηθεί από 1,1% πριν από μία δεκαετία σε περίπου 4% σήμερα.

Στους παράγοντες που ασκούν ανοδικές πιέσεις περιλαμβάνονται η ενεργειακή κρίση, η γεωπολιτική αστάθεια, τα αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα, οι μεγαλύτερες επενδυτικές και αμυντικές ανάγκες, η γήρανση του πληθυσμού και η τεχνητή νοημοσύνη.

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Για την τελευταία υπογράμμισε ότι αποτελεί πλέον και μακροοικονομική δύναμη, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί ανταγωνίζονται τα κράτη στην προσέλκυση κεφαλαίων.

Επενδυτικές ευκαιρίες σε AI, άμυνα και υγεία

Από την πλευρά του, ο Mohamed H. Alsuwaidi χαρακτήρισε προνομιακή τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της στο διεθνές εμπόριο μέσω επενδύσεων σε υποδομές, ενέργεια και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις δυνατότητες συνεργασίας στην τεχνητή νοημοσύνη, την άμυνα και την υγεία, ενώ πρόσθεσε τον τουρισμό στους τομείς με σημαντικές επενδυτικές προοπτικές.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε, τέλος, ότι η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων απαιτεί άμεσες μεταρρυθμίσεις, καθώς οι αλλαγές πλέον συντελούνται μέσα σε εβδομάδες και όχι σε χρόνια.