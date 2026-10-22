Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 9,3%, ενώ οι προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο περιορίστηκαν κατά 27,8%.

Ισχυρή κερδοφορία, υψηλή ρευστότητα και ανθεκτικότητα εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες, ωστόσο η αύξηση των «κόκκινων» δανείων, οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο πληθωρισμός και οι νέες απειλές από την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις, σύμφωνα με την έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν καθαρά κέρδη 2,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,8% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του κλάδου.

Τα λειτουργικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,8%, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να αυξάνονται κατά 5,6%, κυρίως λόγω της πιστωτικής επέκτασης και των επενδύσεων σε κρατικά χρεόγραφα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος των καθαρών εσόδων από προμήθειες, που έφτασε το 18,5%.

Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 9,3%, ενώ οι προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο περιορίστηκαν κατά 27,8%.

Αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων

Ανησυχία προκαλεί, ωστόσο, η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 6,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, καταγράφοντας άνοδο 9,3% έναντι του Δεκεμβρίου του 2025. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στο 3,4%, από 3,3%.

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Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει ικανοποιητική, παρά τη μείωση του δείκτη CET1 στο 14,8%, από 15,4% στο τέλος του 2025. Ισχυρή διατηρείται και η ρευστότητα, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας να ανέρχεται στο 197,8%.

Στο διεθνές περιβάλλον, η ΤτΕ επισημαίνει ότι η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνουν τις αναπτυξιακές προοπτικές.

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, έναντι 2,8% στην ευρωζώνη, ενώ η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,9% το πρώτο εξάμηνο.

Αναφορά γίνεται στους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι υψηλές αποτιμήσεις τεχνολογικών εταιρειών ενδέχεται να προκαλέσουν απότομες αναταράξεις στις αγορές. Παράλληλα, η ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI αυξάνει τις κυβερνοαπειλές και την εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό τεχνολογικών παρόχων.