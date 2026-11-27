Η σύγκριση με το σύνολο των καταθέσεων και των ρέπος στις ελληνικές τράπεζες.

Εντυπωσιακή αύξηση καταγράφουν την τελευταία επταετία οι καταθέσεις κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με τη συγκεκριμένη κατηγορία καταθετών να αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ειδικό βάρος στην καταθετική βάση των ελληνικών τραπεζών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την εξέλιξη των καταθέσεων και των ρέπος, τα υπόλοιπα των κατοίκων εκτός Ευρωζώνης διαμορφώθηκαν τον Οκτώβριο του 2026 στα 15,224 δισ. ευρώ, έναντι μόλις 6,333 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2019, καταγράφοντας σωρευτική αύξηση κατά 8,891 δισ. ευρώ ή 140,4%. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι καταθέσεις και τα ρέπος των κατοίκων εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 53,3%, από 153,264 δισ. ευρώ σε 234,890 δισ. ευρώ.

Μετά τη μικρή υποχώρηση, περίοδος ισχυρής ανόδου

Η διαχρονική εξέλιξη των στοιχείων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μετά τη μικρή υποχώρηση των καταθέσεων κατοίκων εκτός Ευρωζώνης στα 6,230 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2020, ακολούθησε περίοδος ισχυρής ανόδου. Τον Οκτώβριο του 2021 τα υπόλοιπα ανήλθαν στα 8,269 δισ. ευρώ, ενώ έναν χρόνο αργότερα έφθασαν στα 10,970 δισ. ευρώ. Ακολούθησε μια τριετία σχετικής σταθεροποίησης, με τις καταθέσεις να διαμορφώνονται στα 11,220 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2023, στα 11,101 δισ. ευρώ το 2024 και στα 11,185 δισ. ευρώ το 2025. Η εικόνα αυτή μεταβλήθηκε εντυπωσιακά το τελευταίο δωδεκάμηνο, καθώς τα υπόλοιπα αυξήθηκαν κατά 4,039 δισ. ευρώ ή 36,1%. Μάλιστα, περίπου το 45% της συνολικής αύξησης που καταγράφηκε από το 2019 σημειώθηκε μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Η σύγκριση με το σύνολο των καταθέσεων και των ρέπος στις ελληνικές τράπεζες

Αποκαλυπτική είναι και η σύγκριση με το σύνολο των καταθέσεων και των ρέπος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τον Οκτώβριο του 2026 οι καταθέτες εκτός Ευρωζώνης αντιπροσώπευαν το 5,8% του συνολικού υπολοίπου των 262,541 δισ. ευρώ, έναντι 4,69% τον Οκτώβριο του 2025. Την ώρα που η συνολική καταθετική βάση ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 10,2%, οι καταθέσεις κατοίκων εκτός Ευρωζώνης αυξήθηκαν με υπερτριπλάσιο ρυθμό. Σχεδόν ένα στα έξι ευρώ της συνολικής αύξησης των καταθέσεων και των ρέπος κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατηγορία καταθετών.