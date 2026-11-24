Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι βιομηχανικοί και κατασκευαστικοί τίτλοι, με τη Βιοχάλκο να καταγράφει απώλειες 6,49% στα 14,40 ευρώ, τη Lamda Development να υποχωρεί κατά 4,80% στα 5,26 ευρώ και την Aktor κατά 4,56% στα 8,99 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις ρευστοποιήσεις να εντείνονται προς το τέλος της συνεδρίασης και τις τραπεζικές και βιομηχανικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.524,88 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,46%, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.522,20 μονάδων. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 292,22 εκατ. ευρώ, έναντι 421,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, καταγράφοντας μείωση περίπου 30,6%. Από τον συνολικό τζίρο, τα 36,17 εκατ. ευρώ αφορούσαν 27 προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε σε 41,24 εκατ. τεμάχια. Τον υψηλότερο τζίρο κατέγραψε η Eurobank με 56,5 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Εθνική Τράπεζα με 35,9 εκατ. ευρώ, την Πειραιώς με 34,1 εκατ. ευρώ και την Alpha Bank με 32,5 εκατ. ευρώ. Στις τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκεντρώθηκε το 54,4% της συνολικής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,81% στις 3.035,20 μονάδες. Στον τραπεζικό κλάδο, η Πειραιώς υποχώρησε κατά 2,66% στα 9,53 ευρώ, η Alpha Bank κατά 2,64% στα 4,28 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα κατά 2,59% στα 16 ευρώ. Η Eurobank περιόρισε τις απώλειές της στο 0,56%, κλείνοντας στα 4,62 ευρώ. Η CrediaBank σημείωσε πτώση 3,39% και η Optima Bank υποχώρησε κατά 1,79%.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.476,20 μονάδες με απώλειες 1,47%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στις 2.978,70 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 1,27%.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι βιομηχανικοί και κατασκευαστικοί τίτλοι, με τη Βιοχάλκο να καταγράφει απώλειες 6,49% στα 14,40 ευρώ, τη Lamda Development να υποχωρεί κατά 4,80% στα 5,26 ευρώ και την Aktor κατά 4,56% στα 8,99 ευρώ. Η Cenergy Holdings έκλεισε στα 20,90 ευρώ με πτώση 4,48%, η Metlen στα 41,70 ευρώ με απώλειες 3,25%, η ElvalHalcor στα 3,33 ευρώ με υποχώρηση 2,77% και η Motor Oil στα 56,70 ευρώ με πτώση 2,74%.

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Στον αντίποδα, η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 1,62%, η Allwyn έκλεισε στα 9,54 ευρώ με άνοδο 1,27%, ενώ κέρδη 0,98% κατέγραψε η Coca-Cola HBC και 0,44% η ΔΕΗ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΕΧΑΕ ενισχύθηκε κατά 0,88% στα 11,50 ευρώ, ενώ η Real Consulting υποχώρησε κατά 3,30%, η Intracom κατά 2,68%, η Ideal Holdings κατά 2,48% και η Κρι Κρι κατά 2,08%, στα 37,65 ευρώ.