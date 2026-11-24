Νέο επεισόδιο, απόψε στις 21:00.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Χθες, η Λευκή συνειδητοποίησε πως η εκδίκησή της στηριζόταν σε ένα ψέμα, ενώ ο Μήτρος κατάφερε να εμποδίσει τη Λεμονιά να ομολογήσει. Όμως, η ανακάλυψη του ματωμένου μουσαμά ενίσχυσε τις υποψίες για τη δολοφονία του Στέλιου και ο Γεροδήμος κατέβηκε στο πηγάδι αναζητώντας αποδείξεις…

Και απόψε, εκεί, μέσα στο πηγάδι βρίσκει το στοιχείο που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα: το χρυσό φυλαχτό του Μήτρου!

Την ίδια ώρα, ένα ματωμένο παντελόνι προκαλεί αναστάτωση στο αρχοντικό και η Λαμπρινή αναγνωρίζει το φυλαχτό στα χέρια του Γεροδήμου.

Θα τολμήσει να μιλήσει και να ξεσκεπάσει τον άντρα της; Κι ενώ ο κλοιός γύρω από τον Μήτρο σφίγγει, η Λευκή, συντετριμμένη από τις τύψεις, αποχαιρετά τον πατέρα της και καταφεύγει στο ποτάμι. Ο Μάρκος βρίσκεται για άλλη μια φορά στο πλευρό της και ο έρωτάς τους θα νικήσει τις ενοχές.

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«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Ο Γεροδήμος βρίσκει στο πηγάδι το φυλαχτό και, μαζί με το αίμα στο πέρασμα και τις νέες μαρτυρίες, αμφισβητεί πια εντελώς τη θεωρία πως ο θάνατος του Στέλιου οφείλεται σε μέθη.

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Ο Σκλίβας ήδη υποδεικνύει στη Δέσποινα τους Αρβανιαταίους ως πιθανούς ενόχους, ενώ ο Τριαντάφυλλος μετά και τις κατηγορίες του Πέτρου πανικοβάλλεται μήπως η νέα έρευνα ανοίξει παλιές πληγές.

Στο αρχοντικό, το ματωμένο παντελόνι του Μήτρου αναστατώνει τη Μαρίκα και τη Λαμπρινή, ενώ ο Πέτρος επιστρέφει σπίτι του απ’ την κλινική βαθιά κλονισμένος.

Την ίδια ώρα, η Λευκή, συντετριμμένη από ενοχές, αποχαιρετά τον πατέρα της και φτάνει στο ποτάμι, εκεί όπου ο Μάρκος τη βρίσκει πριν να είναι αργά.

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Κι ενώ η σχέση τους μοιάζει να ξαναγεννιέται, καθώς έρχονται πιο κοντά από ποτέ, το φυλαχτό που βλέπει η Λαμπρινή στα χέρια του Γεροδήμου την παγώνει και του αποκαλύπτει πως ίσως ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει…