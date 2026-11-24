Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου στο 9μηνο υπερτριπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 2.202,3 εκατ. ευρώ από 711,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε 1.808,7 εκατ. ευρώ έναντι 552,9 εκατ. ευρώ.

Εντυπωσιακή άνοδο στα οικονομικά της μεγέθη κατέγραψε η Motor Oil στο 9μηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 1.391,7 εκατ. ευρώ, έναντι 453,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής ανήλθαν σε 1.387,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 12,79 ευρώ από 4,16 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Motor Oil, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 38,1% στα 11.709,0 εκατ. ευρώ από 8.476,3 εκατ. ευρώ, με τη μητρική εταιρεία να καταγράφει πωλήσεις 8.853,8 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1.328,1 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου στο 9μηνο υπερτριπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 2.202,3 εκατ. ευρώ από 711,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε 1.808,7 εκατ. ευρώ έναντι 552,9 εκατ. ευρώ. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 2.035,7 εκατ. ευρώ, από 763,8 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη προ φόρων σε 1.783,1 εκατ. ευρώ από 584,1 εκατ. ευρώ.

Στο γ΄ τρίμηνο μόνο, τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 702,3 εκατ. ευρώ, από 289,8 εκατ. ευρώ, με τον κύκλο εργασιών στα 4.184,9 εκατ. ευρώ. Στη διαφορά συνέβαλε και το γεγονός ότι το περυσινό 9μηνο είχε επιβαρυνθεί από τις συνέπειες των ζημιών στο διυλιστήριο τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ περιλάμβανε αποζημίωση απώλειας λειτουργικών κερδών 211,3 εκατ. ευρώ.

Στην ανάλυση ανά τομέα, ο τομέας των καυσίμων κατέγραψε στο 9μηνο κέρδη εκμεταλλεύσεως 1.657,5 εκατ. ευρώ, έναντι 476,6 εκατ. ευρώ, και κέρδη προ φόρων 1.645,0 εκατ. ευρώ. Οι υπηρεσίες λιανικής παρουσίασαν κέρδη εκμεταλλεύσεως 72,8 εκατ. ευρώ από 55,9 εκατ. ευρώ, ο εξηλεκτρισμός 44,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,1 εκατ. ευρώ και η κυκλική οικονομία 45,7 εκατ. ευρώ από 27,6 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος αναθεώρησε τη δομή των λειτουργικών του τομέων. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 49,3% του συνόλου, από 57,0%, ενώ ενισχύθηκε η εξωστρέφεια, με τις ΗΠΑ να αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά (6,6%), μπροστά από το Γιβραλτάρ (6,0%).

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Στο τέλος του 9μήνου, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 2.071,9 εκατ. ευρώ από 1.372,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, με τις λειτουργικές ταμειακές ροές να διαμορφώνονται σε 1.508,4 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε στα 2.218,5 εκατ. ευρώ από 2.701,1 εκατ. ευρώ και το καθαρό χρέος περιορίστηκε στα 420,1 εκατ. ευρώ από 1.579,4 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA να υποχωρεί στο 0,18 από 1,97.