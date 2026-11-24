Τα κέρδη προ φόρων έπεσαν στα 3,5 εκατ. ευρώ από 10,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 1,9 εκατ. ευρώ από 9,2 εκατ. ευρώ.

Αύξηση πωλήσεων κατά 6,9% σε ετήσια βάση, στα 460,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε ο Όμιλος Fourlis το 9μηνο του 2026, με την κερδοφορία ωστόσο να υποχωρεί σημαντικά, καθώς επιβαρύνθηκε από πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, το απαιτητικό περιβάλλον στη Ρουμανία, τα προγραμματισμένα κόστη έναρξης λειτουργίας και σταδιακής ανάπτυξης, καθώς και από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα.

Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 48,0 εκατ. ευρώ από 53,7 εκατ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό κέρδος (EBIT) περιορίστηκε στα 4,1 εκατ. ευρώ από 15,8 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 74%. Τα κέρδη προ φόρων έπεσαν στα 3,5 εκατ. ευρώ από 10,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 1,9 εκατ. ευρώ από 9,2 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 5,0% στα 212,8 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο στο 46,2% από 47,1%. Η συνεισφορά των συγγενών εταιρειών ενισχύθηκε στα 17,6 εκατ. ευρώ από 11,3 εκατ. ευρώ, με 13,3 εκατ. ευρώ από την Trade Estates και 4,3 εκατ. ευρώ από το Sofia South Ring Mall.

Στον κλάδο Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων (ΙΚΕΑ) οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,4% στα 279,5 εκατ. ευρώ, με το EBIT να υποχωρεί στα 9,6 εκατ. ευρώ από 17,7 εκατ. ευρώ, λόγω ομαλοποίησης του μικτού περιθωρίου, αύξησης λειτουργικών εξόδων και κόστους από την αρχική φάση λειτουργίας του νέου κέντρου διανομής InterIKEA στον Ασπρόπυργο, καθώς και μη επαναλαμβανόμενων δαπανών που συνδέονται με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και το κλείσιμο του καταστήματος στον Πειραιά. Ο κλάδος Αθλητικών Ειδών ήταν ο πιο δυναμικός, με πωλήσεις 178,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,2%, χάρη στην επέκταση του δικτύου Foot Locker και την ισχυρή ζήτηση, παρότι το EBIT περιορίστηκε στα 1,1 εκατ. ευρώ από 3,3 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο από το ασθενές περιβάλλον στη Ρουμανία και τον εξορθολογισμό του δικτύου, με το κλείσιμο πέντε καταστημάτων εκεί. Στον κλάδο Υγείας και Ευεξίας (Holland & Barrett) οι πωλήσεις έφτασαν τα 2,7 εκατ. ευρώ από 2,4 εκατ. ευρώ, με το EBIT να διαμορφώνεται σε ζημία 2,2 εκατ. ευρώ.

Μετά τη λήξη της περιόδου, ο Όμιλος ολοκλήρωσε στις 26 Οκτωβρίου τη συναλλαγή με την DrP Group για την ανάπτυξη της Holland & Barrett στην Ελλάδα μέσω του καναλιού των φαρμακείων, ενώ στις 7 Νοεμβρίου πούλησε το 50% του Sofia South Ring Mall έναντι 49,35 εκατ. ευρώ σε μετρητά, με τα έσοδα να αξιοποιούνται για τη μείωση του καθαρού δανεισμού και καθαρό κέρδος περίπου 8,7 εκατ. ευρώ να αναγνωρίζεται στο δ΄ τρίμηνο. Στο πρώτο Investor Day, στις 20 Οκτωβρίου, η διοίκηση έθεσε ως στόχους για το 2029 πωλήσεις 785-800 εκατ. ευρώ, EBIT 40-45 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπερδιπλασιασμό των λειτουργικών κερδών, και σωρευτικές ελεύθερες ταμειακές ροές 75-90 εκατ. ευρώ την περίοδο 2026-2029. Στα Αθλητικά Είδη, η Foot Locker θα επεκταθεί σε 45 καταστήματα και νέες χώρες, με τις πωλήσεις του κλάδου να φτάνουν τα 310-323 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση εκτιμά πωλήσεις περίπου 640 εκατ. ευρώ, περιθώριο μικτού κέρδους περίπου 46,5%, EBIT 15-17 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 18-20 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός αναμένεται στα 65-70 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης. Το EBIT του 2026 περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα κόστη περίπου 10,7 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 8,0 εκατ. ευρώ έχουν ήδη αναγνωριστεί στο εννεάμηνο, και τα οποία αναμένεται να αποφέρουν ετήσια επαναλαμβανόμενα οφέλη άνω των 9 εκατ. ευρώ από το 2027. Στον ισολογισμό, τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 211,8 εκατ. ευρώ και ο συνολικός δανεισμός ανήλθε στα 170,0 εκατ. ευρώ, έναντι 136,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.