Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον Οκτώβριο.

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς αυξάνονται οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ενώ οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενισχύουν διαρκώς την παρουσία τους και αλλάζουν τις ισορροπίες.

Ισχυρή άνοδος για την ηλεκτροκίνηση

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δυναμική. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από 11 ευρωπαϊκές αγορές, οι νέες ταξινομήσεις ηλεκτρικών μοντέλων ανήλθαν σε 228.766 οχήματα, καταγράφοντας αύξηση 53% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Εξίσου σημαντική είναι η μεταβολή στο μερίδιο αγοράς, καθώς τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιστοιχούσαν στο 32,9% των νέων ταξινομήσεων στις συγκεκριμένες χώρες, έναντι 22,1% πριν από έναν χρόνο. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη διεύρυνση της ζήτησης, αλλά και την ενίσχυση της γκάμας διαθέσιμων μοντέλων.

Οι κινεζικές μάρκες κερδίζουν έδαφος

Καθοριστική για τη διαμόρφωση του νέου σκηνικού είναι η παρουσία των κατασκευαστών από την Κίνα. Το μερίδιό τους στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων έφτασε το 12,5% στις εννέα αγορές για τις οποίες υπάρχουν πλήρη στοιχεία ανά μάρκα, όταν έναν χρόνο νωρίτερα περιοριζόταν στο 6,3%.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι κινεζικές εταιρείες δεν περιορίζονται πλέον σε μια συμπληρωματική παρουσία, αλλά διεκδικούν ουσιαστικό ρόλο σε μια από τις σημαντικότερες αυτοκινητικές αγορές του πλανήτη. Η διεύρυνση της γκάμας τους, σε συνδυασμό με την επιθετική εμπορική πολιτική τους, εντείνει τον ανταγωνισμό.

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Η BYD αφήνει πίσω την Tesla

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση ανάμεσα στην BYD και την Tesla, με την κινεζική εταιρεία να αποκτά σαφές προβάδισμα στις συνολικές ταξινομήσεις. Τον Οκτώβριο, στις εννέα ευρωπαϊκές αγορές με διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, η BYD κατέγραψε 19.098 νέες ταξινομήσεις, συμπεριλαμβανομένων αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in hybrid μοντέλων, έναντι μόλις 6.180 της αμερικανικής εταιρείας.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση αποκλειστικά στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εκεί η διαφορά περιορίζεται αισθητά, με την BYD να σημειώνει 5.629 ταξινομήσεις και την Tesla 5.554, στις οκτώ αγορές για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποτυπώνει την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των κινεζικών ηλεκτρικών μοντέλων απέναντι στους καθιερωμένους πρωταγωνιστές.

Ποιο μοντέλο ξεχώρισε

Σε επίπεδο μοντέλων, την πρώτη θέση στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέκτησε το Skoda Elroq, με 5.755 ταξινομήσεις στις οκτώ ευρωπαϊκές αγορές που δημοσιοποιούν αναλυτικά στοιχεία ανά μοντέλο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Volkswagen ID.7 με 4.763 αυτοκίνητα, ενώ την τρίτη κατέλαβε η νέα Mercedes-Benz GLC με 4.598 ταξινομήσεις.

Στην πρώτη δεκάδα συναντάμε επίσης τα Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4/ID.5, BMW iX1 και Tesla Model Y, επιβεβαιώνοντας ότι οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές εξακολουθούν να διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην κατηγορία.

Τα στοιχεία του Οκτωβρίου αποτελούν μια ακόμη ένδειξη ότι η ηλεκτροκίνηση περνά σε νέα φάση ανάπτυξης. Ωστόσο, η σημαντικότερη αλλαγή δεν αφορά μόνο την αύξηση των πωλήσεων, αλλά και την ανακατανομή των δυνάμεων. Οι παραδοσιακοί κατασκευαστές καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν ανταγωνιστές που διεκδικούν με ολοένα μεγαλύτερη επιτυχία την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων καταναλωτών.