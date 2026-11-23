Η αλλαγή προβλέπεται σε απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1256/2026), και αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών και στη διευκόλυνση των κατοίκων εξωτερικού που επισκέπτονται προσωρινά την Ελλάδα.

Νέα ψηφιακή διαδικασία για την προσωρινή εισαγωγή οχημάτων με ξένες πινακίδες θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καταργώντας την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας στα Τελωνεία για την έκδοση του Δελτίου Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ), καθώς και για τη διαχείριση της ακινητοποίησης των οχημάτων.

Η αλλαγή προβλέπεται σε απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1256/2026), και αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών και στη διευκόλυνση των κατοίκων εξωτερικού που επισκέπτονται προσωρινά την Ελλάδα με οχήματα τα οποία φέρουν ξένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Με το νέο σύστημα, οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται πλέον να μεταβαίνουν στα αρμόδια Τελωνεία για την έκδοση του ΔΕΠΕ, το οποίο είναι απαραίτητο για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος στη χώρα μετά την παρέλευση του αρχικού εξαμήνου παραμονής του.

Η διαδικασία πραγματοποιείται πλέον εξ ολοκλήρου ψηφιακά, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης myAADE. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους επιλέγοντας «Τα αιτήματά μου», στη συνέχεια «Τελωνεία», «Ιδιώτες - Προσωρινή Εισαγωγή - Οχήματα» και τέλος «Έκδοση ΔΕΠΕ».

Για όσους δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, προβλέπεται εναλλακτικά η δυνατότητα υποβολής του αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το αρμόδιο Τελωνείο.

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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» ή με email, ανάλογα με τον τρόπο που υποβλήθηκε η αίτηση.

Ψηφιακά θα διεκπεραιώνονται και τα αιτήματα παράτασης της κυκλοφορίας ή ακινητοποίησης των οχημάτων που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθούν αντίστοιχη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας myAADE, επιλέγοντας την υπηρεσία «Παράταση ΔΕΠΕ», ή να αποστέλλουν το σχετικό αίτημα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο αρμόδιο Τελωνείο.

Η νέα διαδικασία περιορίζει τη γραφειοκρατία και την ανάγκη μετακινήσεων, επιτρέποντας στους κατοίκους εξωτερικού να διεκπεραιώνουν τις σχετικές τελωνειακές υποχρεώσεις τους εξ αποστάσεως.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση παρέχεται δωρεάν στον αριθμό 1521, από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 07:00 και 20:00.

Παράλληλα, η ψηφιακή εξυπηρέτηση είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση μέσω της πλατφόρμας my1521, στην ενότητα που αφορά τα τελωνειακά θέματα, τις απαλλαγές και τα ειδικά καθεστώτα.