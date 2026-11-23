Το σύστημα επιβράβευσης συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των στόχων κάθε υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αποτελεσματικότητά της όσο και τον αριθμό των υπαλλήλων που διαθέτει.

Χρηματικά μπόνους που μπορούν να φθάσουν έως τα 900 ευρώ ανά υπάλληλο προβλέπει το νέο πλαίσιο επιβράβευσης των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και τη συμβολή στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών μονάδων της Αρχής για το έτος 2025, καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης χρηματικών βραβείων.

Το σύστημα επιβράβευσης συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των στόχων κάθε υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αποτελεσματικότητά της όσο και τον αριθμό των υπαλλήλων που διαθέτει. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους στόχους με άμεσο εισπρακτικό αποτέλεσμα, όπως οι φορολογικοί και τελωνειακοί έλεγχοι, η είσπραξη δημοσίων εσόδων και η διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τι αναφέρει η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση, οι υπηρεσίες κατατάσσονται σε τέσσερις κλίμακες αξιολόγησης, ανάλογα με τον βαθμό επίτευξης των στόχων τους. Η ανώτερη κλίμακα αφορά την υπερεπίτευξη στόχων, με ποσοστά αποδοτικότητας από 101% έως 110%, ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες που επιτυγχάνουν το 100%, το 98%-99% και το 95%-97%.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας λαμβάνεται υπόψη και η μείωση του προσωπικού. Ειδικότερα, όταν μια υπηρεσία έχει απώλεια προσωπικού τουλάχιστον 20%, εφαρμόζεται συντελεστής 1,2, ενώ για μείωση από 10% έως κάτω του 20% ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 1,1.

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Πέρα από τη γενική βράβευση, θεσπίζονται ειδικά χρηματικά βραβεία για υπαλλήλους και υπηρεσίες που παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις ή συμβάλλουν στην υλοποίηση σημαντικών έργων.Για συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικών βραβείων προβλέπονται ποσά έως 900 ευρώ ανά υπάλληλο, ενώ για άλλες κατηγορίες τα ανώτατα ποσά φθάνουν τα 600, 450 ή 300 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό θέσης εργασίας. Για ειδικές διακρίσεις που συνδέονται με τη διαχείριση δύσκολων υποθέσεων, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την κοινωνική προσφορά προβλέπονται ποσά έως 400 ευρώ ανά άτομο.

Τέλος, στο επίκεντρο της αξιολόγησης βρίσκονται επίσης οι υπηρεσίες που συμβάλλουν στην αποκάλυψη σημαντικών υποθέσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος, ιδιαίτερα όταν οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κάτω από επικίνδυνες ή απαιτητικές συνθήκες.