Η αντιπολιτευτική στροφή της Κουμουνδούρου εναντίον του πρώην προέδρου και οι δύσκολες επαφές με τα άλλα κόμματα.

Είναι κάτι που ο Αλέξης Τσίπρας δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει όταν άρχισε να σχεδιάζει την πολιτική επιστροφή του: ότι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με μια εξεταστική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει και τις ευθύνες της δικής του κυβέρνησης για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Και, κυρίως, ότι την πρωτοβουλία θα αναλάμβαναν δύο πολιτικοί που γνωρίζει εδώ και περισσότερο από τριάντα χρόνια: η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς. Πόσο μάλλον ότι η πρωτοβουλία θα αφιερωνόταν στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, με τον οποίο συνδέθηκε συναισθηματικά από παιδί και ο οποίος έγινε μέντοράς του.

Η σύσταση μιας Εξεταστικής που βάζει στο ίδιο κάδρο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Τσίπρα είναι η τελευταία ζαριά του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι εξακολουθεί να έχει πολιτικό λόγο ύπαρξης.

Με δημοσκοπική καταγραφή κάτω από το όριο του 3%, στον ΣΥΡΙΖΑ καταφεύγουν στον αγαπημένο τους Γκράμσι για να διασκεδάσουν την «απαισιοδοξία της νόησης» με την «αισιοδοξία της βούλησης». Η στόχευση είναι σύνθετη. Η Κουμουνδούρου επιδιώκει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή ενός αντικυβερνητικού μετώπου, να υπονομεύσει την ΕΛΑΣ και ταυτόχρονα να αναζητήσει σημεία σύγκλισης τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και με τη Νέα Αριστερά.

Παλιοί λογαριασμοί

Στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού δεν το περίμεναν και ενοχλήθηκαν, παρόλο που θέλουν να δείχνουν αδιαφορία. Πηγή της ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι η διάχυση των ευθυνών είναι αναντίστοιχη με τη στάση που είχε τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ίδια πηγή αντιπαραβάλλει την προστασία της πρώτης κατοικίας επί Τσίπρα, με βάση το τότε ισχύον πλαίσιο Κατσέλη - Σταθάκη, με τον «Ηρακλή» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι το μεταγενέστερο καθεστώς έδωσε υπερβολικά πλεονεκτήματα στα funds.

Για τον Αλ. Τσίπρα, όμως, είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να ανασύρεται η μνημονιακή πολιτεία του, και μάλιστα σε χρόνο προεκλογικό, την ώρα που ο ίδιος προσπαθεί να τονώσει τον ριζοσπαστισμό του και να ξανασυστηθεί πολιτικά.

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Στην Κουμουνδούρου βιάζονται να χτίσουν συμμαχίες. Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέμα χρόνου να απευθυνθεί πιο συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας στη Νέα Αριστερά, ώστε να συζητηθεί στα όργανά της ενόψει του συνεδρίου των αρχών Δεκεμβρίου, οπότε θα τεθεί και το ζήτημα ενδεχόμενης εκλογικής συμπόρευσης με το ΜΈΡΑ25 του Γ. Βαρουφάκη, η οποία δεν είναι αυτονόητη με τα σημερινά δεδομένα.

Μόνο που η επαναπροσέγγιση με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ανήκουν σε αυτούς που ούτε καν συζητούν επιστροφή στις ρίζες.

Στο εσωτερικό της ΝΕΑΡ, μάλιστα, κυκλοφορεί μια σκληρή άποψη για τους πρώην συντρόφους τους που θέλουν επανένωση: «Είναι αυτοί που θα πήγαιναν στην ΕΛΑΣ, αν τους έπαιρναν».

Στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν τις δυσκολίες. Θα έβλεπαν θετικά την επιστροφή στελεχών όπως ο Νίκος Βούτσης και ο Πάνος Σκουρλέτης, αλλά δεν θέλουν να φανεί ότι οργανώνουν «μεταγραφές» – ακριβώς εκείνο που καταγγέλλουν όταν συμβαίνει εις βάρος τους. Η επιθυμία τους είναι διαφορετική: εάν υπάρξουν διαφωνίες με τις στρατηγικές επιλογές της Νέας Αριστεράς, ενδεχόμενες επιστροφές να προκύψουν με πρωτοβουλία των ίδιων των στελεχών.

Παράλληλα, υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με τον Νίκο Κοτζιά και το ΠΡΑΤΤΩ, όχι όμως αντίστοιχη επαφή με τη Λούκα Κατσέλη.

Η πόρτα που δεν ανοίγει

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η εξίσωση προς τα δεξιά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου επέλεξε χαμηλούς τόνους απέναντι στην επιστροφή της πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση με την επιθετική αντιμετώπιση άλλων τέτοιων προσχωρήσεων. Από το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη, ωστόσο, το μήνυμα είναι απολύτως αρνητικό.

Ακόμη και στο υποθετικό ερώτημα εάν θα μπορούσε να αλλάξει η στάση του ΠΑΣΟΚ με αποχώρηση του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση είναι κατηγορηματική: «Δεν συζητάμε καν όρους και προϋποθέσεις, γιατί δεν τίθεται τέτοιο θέμα».

Τα ρέστα τους

Η πολιτική και η οικονομική επιβίωση συνδέονται άρρηκτα στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δικαιούται περίπου 7 εκατ. ευρώ κρατικής χρηματοδότησης για το 2026 και, με βάση το ισχύον πλαίσιο, θα χρηματοδοτηθεί και κατά το εκλογικό έτος 2027 με ένα ποσό που θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη νέα εκλογική του επίδοση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει χρέη, έχει όμως κομματικά ΜΜΕ, τα οποία δεν μπορεί να συντηρήσει χωρίς εκατομμύρια από το δημόσιο ταμείο, καθώς και αρκετά επαγγελματικά στελέχη.

Το παράδοξο είναι ότι, για να διεκδικήσει το μέλλον του, αναγκάζεται να ξανανοίξει τους λογαριασμούς με το παρελθόν του.

(Η Αγγελική Σπανού είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Η Καθημερινή" της Κυριακής)