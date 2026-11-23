Καλεί τον Αλ. Τσίπρα στην Εξεταστική για τα κόκκινα δάνεια.

Μια ενδιαφέρουσα πολιτική σύμπτωση καταγράφεται στην Εξεταστική για τα funds και τα κόκκινα δάνεια. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ζητά να κληθούν στην Εξεταστική πρώην πρωθυπουργοί και υπουργοί, μεταξύ των οποίων ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ θέτει και ζήτημα Προανακριτικής.

Έτσι, παίρνει τη σκυτάλη από την Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά που πρότειναν τη διερεύνηση ευθυνών κατά την περίοδο των κυβερνήσεων Μητσοτάκη και Τσίπρα και ενισχύει την προσπάθεια συμψηφισμού.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης διευκολύνει τον ΣΥΡΙΖΑ στοχοποιώντας τον Αλέξη Τσίπρα και δημιουργώντας μια παράδοξη συμμαχία η οποία θα ήταν πολιτικά αδιανόητη αν στην Κουμουνδούρου δεν είχαν αποφασίσει να επενδύσουν σε ένα αντιΤσίπρα μέτωπο ελπίζοντας ότι έτσι θα φτάσουν στο 3%.

Α.