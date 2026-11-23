Μια θέση στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου της, ενώ βρίσκεται «στα κάτω» του.

Ο Θόδωρος Σκυλακάκης υπήρξε από τους στενότερους πολιτικούς φίλους της Ντόρας Μπακογιάννη και το απέδειξε όταν την ακολούθησε στην αποχώρησή της από τη ΝΔ και στην ίδρυση της Δημοκρατικής Συμμαχίας.

Η παρουσίαση της αυτοβιογραφίας της, στις 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής, θα είναι ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός που θα τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας για μέρες. Επομένως, μια θέση σ αυτό το πάνελ είναι πολύτιμη και η Ντόρα Μπακογιάννη την προσφέρει στον Θόδωρο Σκυλακάκη δείχνοντας εμπράκτως τη στήριξή της στον πρώην υπουργό που τη χρειάζεται σε μια συγκυρία στην οποία είναι άδηλο αν και πού θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Α.