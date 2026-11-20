Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν πως οι δηλώσεις εκπροσώπων της κομμάτων της Αριστεράς, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ απαντούν στις επικρίσεις για την πρόταση σύστασης Εξεταστικής επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια και τα funds, σημειώνοντας πως η πρότασή του ψηφίστηκε από το σύνολο της αντιπολίτευσης.

Σχολιάζουν δε, πως οι δηλώσεις εκπροσώπων της κομμάτων της Αριστεράς, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Η τοποθέτηση της κ. Κουφονικολάκου, όπως και οι δηλώσεις της κ. Αντωνοπούλου, της κ. Αγγελάκη, του κ. Σακισόγλου, κινούνται σε θετική κατεύθυνση» σχολιάζει η Κουμουνδούρου και σημειώνει πως «η ανάγκη για τη συγκρότηση εξεταστικης επιτροπής είναι πανθομολογούμενη».

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως είναι «ανάγκη να διερευνηθούν ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και των servicers» επισημαίνοντας πως η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ «για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής εξασφάλισε τη στήριξη του συνόλου της αντιπολίτευσης».