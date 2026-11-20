«Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με σιωπηλές αποπομπές. Λειτουργεί με διαφάνεια, αιτιολόγηση και θεσμικές εγγυήσεις για όλους» τονίζεται από πλευράς ΕΛΑΣ.

Ο Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αιφνιδιαστική απομάκρυνση της Διοικητικής Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών, Μαρίας Φωκιανού, από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, δέκα μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της και χωρίς να έχει δοθεί στη δημοσιότητα συγκεκριμένη αιτιολόγηση.

Όπως σημειώνει η ΕΛΑΣ «Η νομοθεσία προβλέπει ότι η παύση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών μπορεί να γίνει μόνο για σοβαρό λόγο που σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η σχετική απόφαση της κυβέρνησης, δεν συνοδεύεται από καμία αιτιολογία, γεγονός που πλήττει για ακόμη μία φορά την αξιοπιστία της δικαιοσύνης αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου, με «σφραγίδα» Μητσοτάκη. Η Αρχή Προσφυγών αποτελεί κρίσιμο πυλώνα του συστήματος ασύλου και οφείλει να λειτουργεί με πλήρη διοικητική και λειτουργική ανεξαρτησία, μακριά από πολιτικές παρεμβάσεις και σκοπιμότητες. Κάθε ενέργεια που στην εργαλειοποίηση της για μικροκομματικές σκοπιμότητες ή στο πλαίσιο μίας τιμωρητικής μεταχείρισης στελεχών λόγω θέσεων, επιλογών ή αποφάσεων που δεν είναι αρεστές στον κ. Μητσοτάκη, υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς.»

Μάλιστα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση. Ειδικότερα «Γιατί αποπέμφθηκε πρόωρα η κα Φωκιανού; Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε και ποια είναι η σχετική εισήγηση; Πώς διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της Αρχής Προσφυγών από πολιτικές παρεμβάσεις;»

Καταλήγοντας σημειώνεται από πλευράς ΕΛΑΣ ότι «η χώρα δεν έχει ανάγκη από διοικητικές εκκαθαρίσεις και αδιαφανείς αποφάσεις. Έχει ανάγκη από ισχυρούς θεσμούς, λογοδοσία και σεβασμό στη νομιμότητα. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με σιωπηλές αποπομπές. Λειτουργεί με διαφάνεια, αιτιολόγηση και θεσμικές εγγυήσεις για όλους»