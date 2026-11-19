«Η χώρα χρειάζεται μια νέα πολιτική σύνθεση που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, θα αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα δίνει προοπτική στην οικονομία, στην εργασία, στη νέα γενιά και στη δημοκρατία.»»

Την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ, ανακοίνωσε ο Χάρης Μαμουλάκης σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής 19/11 στο ξενοδοχείο Ibis Styles Central στο Ηράκλειο.

Ο Χάρης Μαμουλάκης ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για την ανταπόκριση και μιλώντας για την Κοινοβουλευτική διαδρομή και την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, τόνισε: «Εξελέγην με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Όταν οι πολιτικές μου επιλογές και η αντίληψή μου για την επόμενη ημέρα του προοδευτικού χώρου διαφοροποιήθηκαν, θεώρησα ότι όφειλα να αναλάβω την ευθύνη της επιλογής μου. Για μένα, η βουλευτική έδρα δεν είναι προσωπικό περιουσιακό στοιχείο. Είναι θεσμική ευθύνη και πολιτική εντολή.».

Παρουσιάζοντας τον αναλυτικό απολογισμό της Κοινοβουλευτικής του παρουσίας, το έργο, τις παρεμβάσεις, τις πρωτοβουλίες, τις διεκδικήσεις και τις μάχες που έδωσε για το Ηράκλειο και την Κρήτη, αλλά και για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας, ο Χάρης Μαμουλάκης ανέφερε: «Θεωρώ υποχρέωσή μου να λογοδοτήσω δημόσια στους πολίτες που με εμπιστεύτηκαν. Υπηρέτησα την κοινοβουλευτική μου ιδιότητα με την πεποίθηση ότι ο βουλευτής δεν υπάρχει για να κατέχει ένα αξίωμα, αλλά για να εκπροσωπεί ανθρώπους, να υπερασπίζεται δικαιώματα και να διεκδικεί λύσεις για τον τόπο του. Για το Ηράκλειο, για την Κρήτη, για τις υποδομές, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα όσα διεκδικήσαμε έγιναν πραγματικότητα. Όμως ήμουν παρών, με συνέπεια, επιμονή και πολιτική ευθύνη. Θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες του Ηρακλείου για την εμπιστοσύνη τους, τους συνεργάτες μου και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή.».

Ο Χάρης Μαμουλάκης μίλησε για κομβικά ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε Κοινοβουλευτικά, όπως είναι ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το μέσο σταθερής τροχιάς που θα συνδέει το νέο αεροδρόμιο με το Ηράκλειο και τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, τις Δημόσιες συμβάσεις, την πηγή του Αλμυρού ποταμού, το φράγμα Αποσελέμη, τα αντιπλημμυρικά έργα, τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου, το λιμάνι του Ηρακλείου, την έκταση της πρώην βάσης στις Γούρνες, το μνημείο της Παπούρας, την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», τις καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών και τις απαράδεκτες πρακτικές των funds και των servicers, τους δανειολήπτες σε Ελβετικό φράγκο, την στέγαση, την ακρίβεια, τις ενεργειακές κοινότητες, τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πρωτογενή τομέα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, τις προτάσεις Trust your Stars, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τις αθλητικές υποδομές, τις υπηρεσίες, τις Δημόσιες δαπάνες, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, την άμυνα και τις Γερμανικές επανορθώσεις.

Αμέσως μετά, ο Χάρης Μαμουλάκης αναφέρθηκε στην πολιτική απόφαση που έχει λάβει για την επόμενη ημέρα και την έναρξη μιας νέας διαδρομής, επισημαίνοντας: «Η πολιτική μου επιλογή είναι η συμπόρευση με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ. Πρόκειται για μια επιλογή με σαφές πολιτικό περιεχόμενο και στρατηγική κατεύθυνση. Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα προοδευτική πρόταση. Μια νέα πολιτική σύνθεση που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, θα αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα δίνει προοπτική στην οικονομία, στην εργασία, στη νέα γενιά και στη δημοκρατία.».

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Ο Χάρης Μαμουλάκης τόνισε τη δυνατότητα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας να συμβάλει καθοριστικά σε αυτή τη νέα προσπάθεια μέσα από την αξιοποίηση της εμπειρίας του και τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής πρότασης, λέγοντας: «Δεν χρειαζόμαστε μια επιστροφή στο χθες. Χρειαζόμαστε μια νέα αρχή, με ανοιχτούς ορίζοντες, νέους ανθρώπους, δημοκρατική λειτουργία και συγκεκριμένο προγραμματικό περιεχόμενο. Σε αυτή την προσπάθεια θέλω να συμμετάσχω ενεργά. Με τη δική μου πολιτική διαδρομή, την εμπειρία μου στην Αυτοδιοίκηση και στη Βουλή, τη γνώση των ζητημάτων της οικονομίας και των υποδομών και, κυρίως, με τη βαθιά σχέση μου με την Κρήτη. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε κάτι: Η Κρήτη δεν θα είναι απλώς ένας εκλογικός χώρος αυτής της νέας προσπάθειας. Θέλω να είναι πρωταγωνιστής στη διαμόρφωση της πολιτικής της ταυτότητας και των προτεραιοτήτων της.».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τόνισε ότι συνεχίζεται την πολιτική του παρουσία με τις ιδέες, τις αρχές και τη διάθεση να αγωνιστεί για τον τόπο: «Το Ηράκλειο παραμένει η αφετηρία μου. Η Κρήτη παραμένει η μεγάλη μου ευθύνη. Και η Ελλάδα είναι το πεδίο της επόμενης πολιτικής μας μάχης.».