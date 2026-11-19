Μία ανάρτηση του Πολάκη αλλιώτικη από τις άλλες.

Η κόρη του Παύλου Πολάκη, Σταυρούλα, παντρεύεται και όπως ορίζει το έθιμο στην Κρήτη πριν από τον γάμο διοργανώνονται τραπέζια με πλήθος κόσμου για τα χαρμόσυνα.

Ο κ. Πολάκης σε ανάρτησή του παραθέτει φωτογραφίες από το πρόγαμο και ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν στο γλέντι.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλον τον κόσμο που μας τίμησε χθες στον πρόγαμο της Σταυρούλας μου με το Χρήστο στο Φραγκοκάστελλο».

Είναι μια ανάρτηση αλλιώτικη από τις άλλες.

Ο γάμος της πρώτης κόρης του Παύλου Πολάκη θα γίνει το Σάββατο στα Χανιά.

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