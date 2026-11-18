Της χορήγησε επταπλάσια ποσότητα υαλουρονικού.

Ίχνη εμφυτεύματος- υαλουρονικού οξέος- βρέθηκαν μεταξύ άλλων στην καρδιά και τον εγκέφαλο 33χρονης η οποία πέθανε στη Βρετανία έπειτα από «Brazilian butt lift» (ανόρθωση γλουτών). Μάλιστα, ο άνθρωπος που έκανε τη διαδικασία της χορήγησε την επταπλάσια ποσότητα του υλικού, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν σε δικαστήριο.

Η Άλις Γουέμπ, 33χρονη μητέρα πέντε παιδιών, ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του «Brazilian butt lift» τον Σεπτέμβριο του 2024 και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Πέθανε τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας.

Ο Τζόρνταν Παρκ, γνωστός ως «Lip King» (ο βασιλιάς των χειλιών), ο άνθρωπος που έκανε τη διαδικασία, πέθανε φέτος. Η αστυνομία ανέφερε στο δικαστήριο του Γκλόστερ πως υπήρχε βεβαιότητα ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια. Οι αρχές είχαν εντοπίσει κι άλλους με «αρνητικές εμπειρίες» και είχε απαγορευθεί στον Παρκ να ασκεί το επάγγελμα σε δύο περιοχές της Βρετανίας, λόγω ανησυχιών ότι οι μέθοδοί του δεν ήταν ασφαλείς, ωστόσο συνέχισε αλλού.

Τι ανέφερε ιατροδικαστής

Ίχνη του εμφυτεύματος βρέθηκαν στην καρδιά, τους πνεύμονες, τον εγκέφαλο, τους νεφρούς και τον θυρεοειδή της Άλις Γουέμπ, είπε στο δικαστήριο ο ιατροδικαστής του υπουργείου Εσωτερικών, δρ. Στίβεν Λίντμπετερ. Αυτό ενδέχεται να συνέβη γιατί κατά τη διάρκεια του «Brazilian butt lift» υπέστη βλάβη κάποιο αιμοφόρο αγγείο.

Ο επιθεωρητής Άνταμ Στέισι, επικεφαλής της έρευνας, κατέθεσε ότι στη Βρετανία δεν υπάρχει επίσημη εκπαίδευση για αυτές τις επεμβάσεις, αλλά ο ένας επαγγελματίας μαθαίνει την τεχνική από τον άλλον. Ο Παρκ δεν είχε ιατρικά προσόντα, αλλά γιατρός που είχε συνεργαστεί μαζί του, είχε συστήσει τη χρήση 100 ml εμφυτεύματος σε κάθε γλουτό, συμπλήρωσε.

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«Θεέ μου, σκοτώνει, επώδυνο»

Η νύφη της Άλις Γουέμπ, Μόργκαν Τάουνσεντ, κλαίγοντας είπε στο δικαστήριο ότι η 33χρονη αισθητικός είχε πληρώσει 2.300 λίρες για την ανόρθωση γλουτών.

Περιέγραψε ότι η Γουέμπ της έστειλε φωτογραφία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ήταν «σοκαρισμένη» με την ποσότητα του εμφυτεύματος που χρησιμοποιήθηκε- 1.400 ml και άφθονο τοπικό αναισθητικό. «Θεέ μου, σκοτώνει», έγραψε σε ένα μήνυμα και σε επόμενο «Επώδυνο».

«Ατάραχος, δεν πήγε μαζί της στο νοσοκομείο»

Η Αλάνα Κίνγκστον, διασώστρια που έσπευσε να βοηθήσει όταν η Γουέμπ κατέρρευσε, κατέθεσε ότι εξεπλάγη από το γεγονός ότι ο Παρκ φαινόταν «ατάραχος» με ό,τι είχε συμβεί και «δεν έδειχνε να καταλαβαίνει τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης», ενώ δεν πήγε μαζί της στο νοσοκομείο.

Πηγή: Guardian