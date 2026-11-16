«Καλώς ήρθατε στην Υπηρεσία Του Μονάρχη, κύριε Μποντ».

Ο νέος Τζέιμς Μποντ είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον, είδηση που επισημοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Την είδηση, οι φανς την υποδέχθηκαν με χαρά, άλλοι με επιφυλακτικότητα και σε άλλους δεν άρεσε καθόλου η ιδέα του άλλοτε «Μπάτμαν» και «Βρικόλακα» να υποδυθεί τον διάσημο ρόλο. Όπως και να 'χει η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας όμως, έσπευσε να καλωσορίσει τον νέο της πράκτορα.

«Καλώς ήρθατε στην Υπηρεσία Του Μονάρχη, κύριε Μποντ» έγραψε σε ανάρτηση ο λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στο Χ, αναρτώντας την ανακοίνωση της σελίδας του 007 με την πρώτη φωτογραφία του Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του πιο διάσημου κινηματογραφικού κατασκόπου.

{https://x.com/RoyalFamily/status/2122368448768639216}

Ο 40χρονος ηθοποιός ανακοινώθηκε και επίσημα ως ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του 007 της Amazon και κάπως έτσι, μόλις έγινε ο 7ος ηθοποιός που υποδύεται τον ρόλο σε επίσημη ταινία του Μποντ.

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Η είδηση, αποκαλύφθηκε αρχικά στους επίσημους λογαριασμούς στα social media του Τζέιμς Μποντ το απόγευμα της Δευτέρας 16/11. Στη συνέχεια, το στούντιο δημοσίευσε μια πρώτη φωτογραφία του ηθοποιού με το χαρακτηριστικό κοστούμι του Μποντ, επιβεβαιώνοντας την επιλογή του Πάτινσον ο οποίος θα «σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για έναν από τους πιο φημισμένους και θρυλικούς κινηματογραφικούς χαρακτήρες».

{https://www.youtube.com/watch?v=K3elJwmxsRA}

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από μια πολυσυζητημένη διαδικασία casting που ξεκίνησε την άνοιξη και στη συνέχεια μετατράπηκε σε πραγματικό σίριαλ με τις φήμες να δίνουν και να παίρνουν για τα ονόματα των φαβορί. Σε αυτό το σίριαλ, την προηγούμενη εβδομάδα προστέθηκε και το όνομα του Πάτινσον, προκαλώντας εντύπωση, καθώς πρόκειται για αστέρα πρώτης γραμμής και μάλιστα 40χρονο και όχι «φρέσκο και νεαρό» όπως αρχικά αναζητούσε η Amazon. Επίσης, στα 40 του, ο Πάτινσον είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον Ντάνιελ Κρεγκ στην πρώτη του εμφάνιση στο Casino Royale, αλλά πέντε χρόνια νεότερος από τον μεγαλύτερο (σε ηλικία) Μποντ, που ήταν ο Ρότζερ Μουρ.

Για την ιστορία, οι υπόλοιποι φιναλίστ στη λίστα ήταν οι: Τζος Ο'Κόνορ, Τζακ Λόουντεν και Κάλουμ Τέρνερ.



Ωστόσο, την Παρασκευή 13/11, διέρρευσαν πληροφορίες σχετικά με τους ευνοϊκούς όρους του συμβολαίου του Πάτινσον, σε σύγκριση με εκείνες των αντιπάλων του, τροφοδοτώντας φήμες ότι ήταν το απόλυτο φαβορί για τον ρόλο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε σήμερα περίτρανα. Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο του Πάτινσον απαιτούσε δέσμευση για τρεις – και όχι τέσσερις ταινίες όπως εκείνο των έτερων φιναλίστ – ενώ του είχε προσφερθεί μια πολύ μεγαλύτερη (μη καθορισμένη) αμοιβή.

Ο Πάτινσον θα πρωταγωνιστήσει ως νέος 007 στην επόμενη 26η ταινία Μποντ, η οποία παραμένει χωρίς τίτλο μέχρι στιγμής. Παράλληλα, θα είναι η πρώτη ταινία που θα γυριστεί από τα στούντιο της Amazon-MGM, σε σκηνοθεσία του Ντενί Βιλνέβ (Dune) και σενάριο του Στίβεν Νάιτ των Peaky Blinders.

Ευγνώμων ο Ρόμπερτ Πάτινσον

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου, και το να μου ανατεθεί ο [ρόλος του] 007 είναι η τιμή της ζωής μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων για την πίστη του Ντενίς, της Έιμι, του Ντέιβιντ, της Τάνια και όλων στο Amazon MGM Studios σε μένα. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή την καταπληκτική ομάδα», δήλωσε ο Ρόμπερτ Πάτινσον.