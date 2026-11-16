Bank of America, Chase και J.P. Morgan ανάμεσα στις τράπεζες που υπάρχει πρόβλημα.

Πελάτες μερικών εκ των μεγαλύτερων τραπεζών των ΗΠΑ ανέφεραν ότι δυσκολεύονται να μπουν διαδικτυακά στους λογαριασμούς τους.

Όπως έχουν αναφέρει είτε «έπεσαν», είτε αντιμετωπίζουν πρόβλημα, τα συστήματα των Bank of America, Chase, J.P. Morgan, U.S. Bank, Wells Fargo και Zelle, σύμφωνα με την ιστοσελίδα downdetector.

Οι υπηρεσίες της Chase Bank αντιμετωπίζουν τεχνικό πρόβλημα και όχι κυβερνοεπίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας. «Εξαιτίας τεχνικού ζητήματος, χρειάζεται περισσότερη ώρα από ό,τι συνήθως προκειμένου να ολοκληρωθούν κάποιες συναλλαγές, αλλά οι πελάτες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους. Εργαζόμαστε προκειμένου να το επιλύσουμε το ταχύτερο δυνατόν», δήλωσε εκπρόσωπος της Chase Bank.

Συμφωνα με τα διεθνή μέσα έχει επίσης επηρεαστεί η πλατφόρμα πληρωμών Zelle με τους χρήστες να βλέπουν το μήνυμα ότι «η πληρωμή θα αποσταλεί όταν η υπηρεσία επανέλθει».