Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,93% στις 3.253,7 μονάδες.

Με άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς τα ισχυρά κέρδη της Coca-Cola HBC και η ανοδική κίνηση των τραπεζικών μετοχών στο τελευταίο μισάωρο επέτρεψαν στην αγορά να ξεπεράσει τις πιέσεις από τις αποκοπές μερισμάτων της Εθνικής Τράπεζας και της Jumbo.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 2.650,42 μονάδων, σημειώνοντας άνοδο 0,54% .Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 234,79 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να φτάνει τα 29,46 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 48 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 57 υποχώρησαν και 33 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας τη μικτή εικόνα της συνεδρίασης.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,93% στις 3.253,7 μονάδες, ενώ ο FTSE 25 κατέγραψε κέρδη 0,58%, κλείνοντας στις 6.808,7 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης παρέμεινε αμετάβλητος στις 3.111,6 μονάδες.

Καθοριστικό ρόλο στην ανοδική πορεία της αγοράς διαδραμάτισε η Coca-Cola HBC, η οποία κατέγραψε άλμα 3,98%, κλείνοντας στα 52,20 ευρώ, με φόντο την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa και την προγραμματισμένη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ. Ισχυρή ήταν και η συμβολή των τραπεζών, με την Πειραιώς να ενισχύεται κατά 2,56% στα 10,25 ευρώ, τη Eurobank να σημειώνει άνοδο 2,01% στα 4,91 ευρώ και την Alpha Bank να κερδίζει 1,67% στα 4,82 ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 0,97% στα 17,27 ευρώ, καθώς διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα των 0,26 ευρώ ανά μετοχή.

Θετικό κλίμα για τον τραπεζικό κλάδο διαμορφώνουν και οι εκτιμήσεις των Goldman Sachs και Morgan Stanley, οι οποίες διατηρούν ευνοϊκές προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες το 2027.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκε η ΔΕΗ, η οποία υποχώρησε κατά 2,52% στα 22,44 ευρώ, ενώ η Jumbo κατέγραψε απώλειες 1,95% στα 27,16 ευρώ, μετά την αποκοπή του δικαιώματος στην έκτακτη διανομή ενός ευρώ ανά μετοχή. Αρνητικά κινήθηκαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Lamda Development, η AKTOR και η Cenergy. Αντίθετα, θετικό πρόσημο εμφάνισαν η Helleniq Energy, η Metlen και η Aegean, ενώ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ο Σαράντης και η Κρι Κρι.