Ο Γιώργος Στάσσης υπογράμμισε ότι το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο επιτρέπει στη ΔΕΗ να ανταποκρίνεται στις διακυμάνσεις της ενεργειακής αγοράς και να επιτυγχάνει τους οικονομικούς της στόχους, παρά τις διεθνείς αναταράξεις

Σε τροχιά διαρκούς ανάπτυξης παραμένει η ΔΕΗ, θέτοντας ως στόχο την αύξηση των λειτουργικών κερδών EBITDA στα 2,8 δισ. ευρώ το 2027, έναντι 2,4 δισ. ευρώ που προβλέπονται για το 2026.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Γιώργος Στάσσης, κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα 9μήνου, η επιτάχυνση των επενδύσεων και η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας κατά 16% την επόμενη χρονιά. Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 1,812 δισ. ευρώ στο 9μηνο, έναντι 1,670 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 9%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 547 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 35%.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση των επιδόσεων της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη μεγαλύτερη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 24% των προσαρμοσμένων EBITDA. Ο Γιώργος Στάσσης υπογράμμισε ότι το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο επιτρέπει στη ΔΕΗ να ανταποκρίνεται στις διακυμάνσεις της ενεργειακής αγοράς και να επιτυγχάνει τους οικονομικούς της στόχους, παρά τις διεθνείς αναταράξεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σχεδιαζόμενη συνεργασία με την Amazon Web Services (AWS) για την ανάπτυξη υποδομών data centers στον πρώην λιγνιτικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η δεσμευτική συμφωνία για την πρώτη φάση του έργου, ισχύος 300 MW, αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ το δεύτερο τρίμηνο ενδέχεται να ενεργοποιηθεί το αποκλειστικό δικαίωμα της AWS για επέκταση κατά 1 GW. Εφόσον ο αμερικανικός όμιλος δεν προχωρήσει, η ΔΕΗ θα αναζητήσει άλλους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Παράλληλα, αναφορά έγινε στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενδεχόμενες παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού την περίοδο 2013-2019. Ο επικεφαλής της ΔΕΗ διευκρίνισε ότι η εταιρεία θα απαντήσει στο νέο ερωτηματολόγιο της Κομισιόν, εκτιμώντας πως η δεύτερη φάση της έρευνας θα ολοκληρωθεί περίπου το 2029. Σε περίπτωση δικαστικής εξέλιξης, η οριστική έκβαση ενδέχεται να μετατεθεί στα μέσα της επόμενης δεκαετίας.