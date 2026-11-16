Οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει τη Ρουάντα για καταναγκαστική εργασία, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.α.

Η Ελλάδα και τέσσερις ακόμα χώρες της ΕΕ ανακοίνωσαν πως σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός κέντρου απέλασης (Return Hub) στη Ρουάντα για μετανάστες των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, ανακοίνωσε ο Αυστριακός Καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ.

«Εάν δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα διαμονής στην ΕΕ, τότε ολόκληρο το σύστημα ασύλου μας, καταντά αντικείμενο χλευασμού. Και εμείς δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε αυτό», πρόσθεσε κατά τη Διάσκεψη για τη Μετανάστευση, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν, ο υπουργός Μετανάστευσης της Ελλάδας Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπντριντ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Τομ Μπέρεντσεν και ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουάντα Βίνσεντ Μπιρούτα.

Οι υπουργοί απέφυγαν ωστόσο να επιβεβαιώσουν αν έχει οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία, αλλά αρκέστηκαν να δηλώσουν πως το κέντρο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις, ενώ έχει καταδικαστεί ως «σοβαρή ηθική αποτυχία», σχολιάζει ο Guardian.

Η κοινή δήλωση των πέντε χωρών

Η Ελλάδα, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία και η Ελλάδα σε κοινή δήλωσή τους που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα ανέφεραν πως «θα ξεκινήσουν συγκεκριμένες «θα αρχίσουν συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις με τη χώρα-εταίρο, τη Ρουάντα, για την υλοποίηση» του σχεδίου, το οποίο, όπως αναφέρεται, θα συμβάλει «σημαντικά στον περαιτέρω περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης, στην εξάρθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών και στην ελάφρυνσης του βάρους για τον πληθυσμό μας».

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{https://x.com/migrationgovgr/status/2122369259191877707}

Οι πέντε χώρες ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να στείλουν 100 άτομα στη Ρουάντα από τις αρχές του 2027, για να δοκιμάσουν το πιλοτικό σχέδιο. Το σχέδιο θα αφορά ενήλικες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί, καθώς και άλλα άτομα που δεν διαθέτουν νόμιμο δικαίωμα διαμονής στην ΕΕ.

Τι θα ισχύει

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, που επικαλείται ο Guardian, θεωρητικά οι μετανάστες θα παραμένουν σε κέντρο υποδοχής στη Ρουάντα για μερικούς μήνες, πριν μπορέσουν να επιλέξουν είτε να ενταχθούν στην κοινωνία της χώρας, είτε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Σε αντίθεση με τα αποτυχημένα σχέδια της βρετανικής κυβέρνησης στη Ρουάντα και την αντίστοιχη συμφωνία της Ιταλίας με την Αλβανία, το εν λόγω σχέδιο δεν θα αφορά άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία αίτησης ασύλου.

Όπως διευκρίνισαν οι εμπλεκόμενες χώρες, το κέντρο υποδοχής, το οποίο σύμφωνα με το σχέδιο θα λειτουργεί ως ανοιχτή δομή, δεν προορίζεται για μακροχρόνια διαμονή, αλλά για τη φιλοξενία διαδοχικών ομάδων ανθρώπων. Διπλωματικές πηγές διευκρίνισαν στον Guardian ότι η Ελλάδα και οι τέσσερις ακόμα χώρες της ΕΕ δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις στο Κιγκάλι που είχαν κατασκευαστεί με βρετανική χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τις πέντε χώρες το σχέδιο θα προστατεύσει το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, εξαλείφοντας παράλληλα το κίνητρο για τους παράτυπους μετανάστες να έρθουν στην Ευρώπη.

{https://x.com/migrationgovgr/status/2122367035552502147}

Οι επικριτές της απόφασης αυτής επισημαίνουν τις εθνοτικές δυσκολίες μιας συμφωνίας με την καταπιεστική κυβέρνησης της Ρουάντα. Τι 2024 το Στέιτ Ντιπάρτμετν αποφάνθηκε πως οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας και οι πολιτικοί αξιωματούχοι διαπράττουν ατιμώρητοι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγείροντας παράλληλα ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και την καταναγκαστική εργασία.

Αντιδράσεις για το σχέδιο

Η Γαλλίδα Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Μελίσα Καμάρα αποκήρυξε τη συμφωνία μεταξύ των πέντε χωρών της ΕΕ και της Ρουάντας ως μία «συμφωνία ντροπής» και ένα «σοβαρό ηθικό σφάλμα». Είπε χαρακτηριστικά πως «υπό τη συμφωνία αυτή, οι άνθρωποι θα απελαύνονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την ΕΕ, χωρίς εγγυήσεις που να σχετίζονται με τη συμμόρφωση στα δικαιώματά τους».

Ο Άλαν Μπερσέ, γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το σώμα της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε στον Guardian πριν από την ανακοίνωση πως όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι δεσμευμένα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «και αυτό πρέπει να αποτελεί τον φάρο» για όλες τις συζητήσεις σχετικά με τα κέντρα επιστροφών.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστήριξαν πως το σχέδιο αυτό είναι καταδικασμένο να αποτύχει. «Τα κράτη μέλη μπορεί να τα ονομάζουν κέντρα επιστροφής ή ακόμα και «κέντρα υποδοχής» αλλά, όπως σημείωσε η Κιάρα Κατέλι της Picum, του πανευρωπαϊκού οργανισμού, που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μεταναστών χωρίς έγγραφα, αλλά ότι «κανείς ευφημισμός δεν μπορεί να κρύψει τη βιαιότητα του ξεριζωμού ανθρώπων από τη ζωή που έχτιζαν στην Ευρώπη και της αποστολής τους σε μια χώρα που δεν γνωρίζουν καν, χωρίς οικογένεια, δίκτυα υποστήριξης ή ουσιαστικές προοπτικές».

Σύμφωνα με τη DW, ωστόσο το σχέδιο έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις στη Γερμανία, ιδίως στους κόλπους των Σοσιαλδημοκρατών. Οι βουλευτές Ράσα Νασρ και Χακί Ντεμίρ ζητούν να σταματήσει το σχέδιο και επισημαίνουν ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμφωνηθεί με τους Σοσιαλδημοκράτες. Ο αρμόδιος για θέματα Εσωτερικής Πολιτικής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Σεμπάστιαν Φίντλερ, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το υψηλό κόστος του σχεδίου και την κατάσταση του κράτους δικαίου στη Ρουάντα. Σοσιαλδημοκράτες βουλευτές επίσης θέτουν ζήτημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τι αναφέρει το υπουργείο Μετανάστευσης

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο που εξέδωσε το υπουργείο Μετανάστευσης «η πρωτοβουλία βασίζεται σε μια ισότιμη και αμοιβαία επωφελή στρατηγική σχέση μεταξύ της Ρουάντα και των πέντε ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και την έναρξη των πρώτων μεταφορών έως το 2027. Όπως επισημάνθηκε στην κοινή διακήρυξη, οι επιστροφές αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος μετανάστευσης, ενώ το μοντέλο των κέντρων επιστροφών στοχεύει στο να καλύψει το κενό στην εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής και να πλήξει καίρια το επιχειρηματικό μοντέλο των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών.

»Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο θα εδράζεται πλήρως στο ενωσιακό, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ρουάντα, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα αφορά αποκλειστικά υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στα πέντε κράτη-μέλη και σε βάρος των οποίων εκκρεμεί εκτελεστή απόφαση επιστροφής ή απομάκρυνσης - δηλαδή άτομα που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας ούτε έχουν δικαίωμα παραμονής για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Παράλληλα, θα τους παρέχεται η δυνατότητα είτε να ενταχθούν στην κοινωνία της Ρουάντα είτε να επιστρέψουν οικειοθελώς στη χώρα καταγωγής τους ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν νόμιμα, με την υποστήριξη της Ρουάντα και διεθνών οργανισμών.

Με αφορμή την κοινή ανακοίνωση, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε πως «η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και η εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης ανθρώπων αποτελεί μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Τα κέντρα επιστροφών διασφαλίζουν τη μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και την αύξηση των επιστροφών».

Με πληροφορίες του Politico/Guardian/DW