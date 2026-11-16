Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου της νέας δημοσκόπησης.

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,5% αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση της Pulse, στην οποία η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συγκεντρώνει το 13,5% και το ΠΑΣΟΚ το 11%.

Η δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ «δείχνει» βουλή 11 κομμάτων, ενώ περιορισμένες είναι οι αλλαγές στα ποσοστά σε ό,τι αφορά στην πρόθεση ψήφου.

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,5% στην πρόθεση ψήφου, κερδίζοντας 0,5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η ΕΛΑΣ χάνει μία ποσοστιαία μονάδα και είναι στο 13,5%.

Αμετάβλητα είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ (11%), της Ελληνικής Λύσης (6,5%), του ΚΚΕ (6%), της Πλεύσης Ελευθερίας (5%) και της Ελπίδας για Δημοκρατία (3,5%). Η Φωνή Λογικής ανεβαίνει στο 3,5% (από 3%), σταθερά στο 3,5% είναι η Συμμαχία Ελλήνων, το 3,5% απαντά «άλλο κόμμα» και η «γκρίζα» ζώνη διαμορφώνεται στο 12,5%.

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Η εκτίμηση ψήφου της Pulse «βάζει» στη Βουλή 11 κόμματα. Το ποσοστό της ΝΔ φτάνει στο 30%, με την ΕΛΑΣ στο 16% και το ΠΑΣΟΚ στο 13%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (7,5%), το ΚΚΕ (6,5%) και η Πλεύση Ελευθερίας (5,5%).

Από 4% συγκεντρώνουν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων και στο 3% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜεΡΑ25.

Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 44%

Κυβέρνηση αυτοδυναμίας προτιμά το 44% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της Pulse. Την ίδια ώρα, το 36% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ το 12% λέει πως δεν έχει διαφορά.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, το 30% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 15% τον Αλέξη Τσίπρα, το 8% τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά το 10% απαντά «κανένας».

Οι χειρισμοί για το καλώδιο και το κόμμα Σαμαρά

Θετική άποψη για τους χειρισμούς της κυβέρνησης αναφορικά με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου έχει το 46% (22% σίγουρα θετικά, 24% μάλλον θετικά), αλλά το 40% τους αξιολογεί αρνητικά (18% μάλλον αρνητικά, 22% σίγουρα αρνητικά).

Το 14% λέει ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά (σίγουρα ναι 5%, μάλλον ναι 9%) και το 77% λέει ότι δεν θα το στήριζε (μάλλον όχι 15%, σίγουρα όχι 62%).

Δημοσκόπηση: Ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα ακρίβεια, ελληνοτουρκικά, διαφθορά

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση της Pulse κλήθηκαν να απαντήσουν ποιο κόμμα πιστεύουν ότι μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και θέματα διαφθοράς ή διαφάνειας.

Για τα ελληνοτουρκικά, η ΝΔ συγκεντρώνει το 31%, η ΕΛΑΣ 11%, το ΠΑΣΟΚ 9%, η Ελληνική Λύση το 8,5% και το 7% λέει «κανένα».

Στην ερώτηση για την καλύτερη αντιμετώπιση της ακρίβειας, το 24% επιλέγει τη ΝΔ, το 12,5% την ΕΛΑΣ, το 11% το ΠΑΣΟΚ, το 5,5% το ΚΚΕ, ενώ το 12,5% λέει «κανένα».

Τέλος, για τα ζητήματα διαφθοράς ή διαφάνειας, το 22% πιστεύει ότι μπορεί να τα αντιμετωπίσει καλύτερα η ΝΔ, το 11% η ΕΛΑΣ, το 10,5% το ΠΑΣΟΚ, το 7% το ΚΚΕ και η απάντηση «κανένα» συγκεντρώνει το 10,5%.

Όλη η δημοσκόπηση της Pulse

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