Όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σε ραδιοφωνικές της συνεντεύξεις.

«Δεν λύνεται το πρόβλημα με την παραίτηση του ενός ή την αποπομπή του άλλου», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου σε συνέντευξή της στον ρ/σ Alpha Radio 98.9 όπου αναφέρθηκε εκτενώς στις υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα, στις εγγυήσεις διαφάνειας που προτείνει η ΕΛΑΣ και στο πρόγραμμά της για το ιδιωτικό χρέος.

Ειδικότερα, σχολιάζοντας την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» για το λογιστικό γραφείο συγγενικού προσώπου του κ. Λιάκου, που έλαβε 1,14 εκατ. ευρώ από απευθείας αναθέσεις έξι νησιωτικών δήμων την περίοδο 2020-2026, σημείωσε ότι το πρόβλημα παραμένει, «ειδικά από τη στιγμή που δεν είναι ένα και δύο τα περιστατικά». Για τον κ. Λιάκο ζήτησε σε βάθος έρευνα και αποπομπή. Θύμισε ακόμη την υπόθεση του κ. Κουλκουδίνα, που, όπως είπε, επωφελήθηκε από προγράμματα στήριξης της αλιείας επειδή είχε εταιρεία ενοικίασης σκαφών. Από το ίδιο πρόγραμμα, πρόσθεσε, επωφελήθηκαν, με βάση τα δημοσιεύματα, και άλλα πρόσωπα φίλα προσκείμενα στην ΝΔ, χωρίς σχέση με την αλιεία, ανάμεσά τους και δύο καταστήματα της νύχτας. Αναφέρθηκε τέλος στην υπόθεση του κ. Μπεκίρη, διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή, για τον οποίο, όπως είπε, δεν δόθηκαν ποτέ εξηγήσεις. Ανέφερε ότι βρισκόταν στη θέση αυτή χωρίς ΦΕΚ διορισμού, χωρίς πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου, χωρίς πόθεν έσχες και «πιθανότατα χωρίς πτυχίο, μιας και δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο μέχρι σήμερα».

Υπογράμμισε ωστόσο ότι το ζήτημα δεν είναι η αποπομπή του ενός ή του άλλου. «Έχουμε ένα σερί διαφθοράς το οποίο δεν αντέχει άλλο η χώρα», σημείωσε, θυμίζοντας τις «ατελείωτες παραιτήσεις» της κυβέρνησης. «Το βασικό για εμάς είναι να στηθούν κάλπες και να προχωρήσουμε σε εκλογές. Αυτό είναι το μείζον».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ΕΛΑΣ προσέρχεται με συνεκτικό πρόγραμμα για την ακρίβεια και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, αλλά και με στιβαρές εγγυήσεις διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις. «Εμείς δεν στηριζόμαστε μόνο στην εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι αναγνωρισμένη», σημείωσε. Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ προβλέπει διασύνδεση μητρώων και ένα σύστημα που θα ενεργοποιεί δείκτες κινδύνου και θα εντοπίζει την ύπαρξη προβλημάτων και καρτέλ. Πρόσθεσε ότι η αντιπολίτευση έχει διπλή ευθύνη. Από τη μία, να φωτίζει τις υποθέσεις διαφθοράς, ώστε να υπάρξει λογοδοσία. Από την άλλη, να εξηγεί στους πολίτες τι θα κάνει για κάθε πρόβλημα: για την ακρίβεια, τη φορολογική ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας και των επιχειρήσεων, για την υγεία και την παιδεία, για την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Ενώ αναφερθείσα στο ιδιωτικό χρέος, σημείωσε ότι οι θέσεις της ΕΛΑΣ είναι «απολύτως στιβαρές και σαφείς». Το πρόγραμμα, όπως είπε, δίνει μεγάλο βάρος στην επαναφορά της νομοθετικής προστασίας της πρώτης κατοικίας με διευρυμένα κριτήρια ευαλωτότητας, σε αυστηρούς κανόνες για τα funds και τους servicers και σε έναν δημόσιο μηχανισμό επαναγοράς στεγαστικών απαιτήσεων. Περιλαμβάνει ακόμη την αναδιαμόρφωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε η δόση να προσαρμόζεται στην πραγματική δυνατότητα πληρωμής. «Η ΕΛΑΣ έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τους δανειολήπτες και για το ιδιωτικό χρέος», υπογράμμισε.

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«Βαρύτατοι δεν είναι οι χαρακτηρισμοί μας προς την κυβέρνηση, βαρύτατη είναι η διαφθορά»

«Βαρύτατοι δεν είναι οι χαρακτηρισμοί μας προς την κυβέρνηση, βαρύτατη είναι η διαφθορά», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου σε συνέντευξή της στον ρ/σ ΣΚΑΪ 100.3 και στην εκπομπή των δημοσιογράφων Αντώνη Αντζολέτου και Γιάννη Καντέλη. Μίλησε για την οικονομική πίεση που δέχονται οι πολίτες, στη διαφθορά, στην κατάθεση του προγράμματος της ΕΛΑΣ στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και στην πορεία του νέου φορέα.

Ειδικότερα, επικαλέστηκε τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η χώρα είναι στον πάτο στην αγοραστική δύναμη, δίπλα στη Βουλγαρία. Επισήμανε τη «θλιβερή πρωτιά» της Ελλάδας στην ενεργειακή φτώχεια και τη στεγαστική επιβάρυνση, τη δεύτερη θέση από το τέλος στον δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και τις τελευταίες θέσεις στο διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα. «Τα στοιχεία δεν μπορούν να λένε ψέματα», σημείωσε. Όπως είπε, 8 στα 10 εισοδηματικά στρώματα έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα τα τελευταία χρόνια και η κατάσταση επίκειται να επιδεινωθεί, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πτώση του ρυθμού ανάπτυξης, με μια κυβέρνηση που «αδυνατεί να παρέμβει» στην ακρίβεια.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια κυβέρνηση που έχει σημειώσει ρεκόρ διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και των εκατοντάδων εκατομμυρίων σε δημοσιονομικές διορθώσεις, που θα επιβαρύνουν τελικά τους πολίτες, καθώς θα συμψηφιστούν με τα επόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, των υποκλοπών και της αρχειοθέτησης της υπόθεσης από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου των Τεμπών και της παραπομπής του κ. Τριαντόπουλου για απόπειρα συγκάλυψης, των δισεκατομμυρίων σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, που κατασπατάλησαν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, «μια τεράστια ευκαιρία» για την Ελλάδα.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάθε φορά που ανακοινώνεται ο πληθωρισμός, (5,6% στην Ελλάδα έναντι 4% στην Ευρωζώνη), βρίσκει κάποιον αντιπερισπασμό. Υπογράμμισε ότι στην κατάσταση αυτή υπάρχει και ένα «εγκληματικό στοιχείο»: η συστηματική και μεθοδική προσπάθεια να συμφιλιωθούν οι πολίτες με μια κατάσταση βαθιάς ηθικής παρακμής, «λες και πρόκειται για κάτι φυσιολογικό». Αυτό, όπως είπε, «είναι βαθιά επικίνδυνο για τη δημοκρατία και για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών». Απορρίπτοντας κάθε σύγκριση με την περίοδο 2015-2019, τόνισε: «Δεν υπάρχει εξίσωση». Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπε, ήταν «ένας πολύ έντιμος πρωθυπουργός». Πρόσθεσε ότι κανείς δεν μπορεί να βρει υπουργό ή βουλευτή της τότε κυβέρνησης που να εμπλέκεται σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

Για την κατάθεση του προγράμματος της ΕΛΑΣ στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σημείωσε ότι ήταν «μονόδρομος», καθώς προέχει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Πόσω μάλλον, όπως είπε, όταν η ΝΔ κοστολόγησε μέρος του προγράμματος πρώτα στα 18 δισ., μετά στα 13 δισ. και μετά στα 40 δισ. ευρώ: «Χάσανε εντελώς τον λογαριασμό». Κάλεσε όλα τα κόμματα, μεταξύ τους τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, να καταθέσουν τα προγράμματά τους, ώστε να φανεί «ποιος έχει εχέγγυα αξιοπιστίας».

Τέλος, η Θεώνη Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι η ΕΛΑΣ, ένα κόμμα έξι μηνών, βρέθηκε «με το καλημέρα» δημοσκοπικά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό το πέτυχε χωρίς οργανώσεις βάσης, χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία, χωρίς κρατική χρηματοδότηση και με πολλά νέα στελέχη. Από εδώ και πέρα, όπως είπε, η πορεία θα είναι ανοδική: θα αποσαφηνίζονται οι προγραμματικές θέσεις, οι Συντονιστικές Επιτροπές θα κάνουν ουσιαστική δουλειά σε κάθε περιοχή και τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί το ιδρυτικό συνέδριο. Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος της Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει με σαφήνεια για την ανάγκη προοδευτικής διακυβέρνησης με βάση συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις. «Μια προοδευτική διακυβέρνηση χρειάζεται πανστρατιά. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν είναι κάποιος από πριν ή αν έρθει κάποιος μετά». σημείωσε κλείνοντας χαρακτηριστικά.