«Όσο μένουν, κάνουν ζημιά. Πρέπει να φύγουν. Και πρέπει να φύγουν γρήγορα», τονίζει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

«Γι' αυτό λέμε, και το λέμε σωστά: ο κ. Μητσοτάκης είναι ο αρχιερέας της διαπλοκής. Κάθε μέρα, ένα νέο κεφάλαιο. Κάθε κεφάλαιο, ένα νέο σκάνδαλο.

Αυτό είναι το περίφημο «επιτελικό κράτος». Και αυτός που κινεί τα νήματα έχει όνομα: Κυριάκος Μητσοτάκης», αναφέρει σε δήλωσή της η Θεώνη Κουφονικολάκου, με φόντο δημοσίευμα που εμπλέκει τον νέο υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο.

«Χθες ήρθε η σειρά του νέου υφυπουργού Εσωτερικών, του κ. Βαγγέλη Λιάκου, δηλαδή του ανθρώπου που εποπτεύει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Μπαμ στο Ρεπορτάζ», έξι νησιωτικοί δήμοι έδωσαν από το 2020 έως το 2026 απευθείας αναθέσεις ύψους 1,14 εκατομμυρίων ευρώ στο λογιστικό γραφείο της αδελφής του. Και ποιο είναι αυτό το γραφείο; Είναι εκείνο που συστεγάζεται με το δικό του πολιτικό γραφείο», συνεχίζει στη δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Σήμερα ήρθαν οι εξηγήσεις από τον κ. Μαρινάκη και από τον ίδιο τον κ. Λιάκο. Αλλά δεν εξήγησαν τίποτα.

Την ίδια ώρα έρχεται και ο υφυπουργός Ενέργειας, ο κ. Νίκος Τσάφος.

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Όταν ανέλαβε υπουργός Ενέργειας, είχε στο χαρτοφυλάκιό του ομόλογα της ExxonMobil, της εταιρείας που ψάχνει υδρογονάνθρακες στις ελληνικές θάλασσες.

Πριν από αυτό, ήταν ενεργειακός σύμβουλος του Πρωθυπουργού.

Υπάρχει και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της οικογένειάς του.

Τα ερωτήματα είναι απλά: Δηλώθηκαν όλα; Τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες για τη σύγκρουση συμφερόντων; Πότε ακριβώς πουλήθηκαν τα ομόλογα;

Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις. Όχι αύριο. Τώρα.

Και όλα αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες μετά την υπόθεση Τσαβδαρίδη.

Δεν τους προλαβαίνουμε πια.

Τρεις υφυπουργοί. Τρεις υποθέσεις. Μία εβδομάδα.

Εκλέχθηκαν με δήθεν σημαία την αριστεία, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Σήμερα απολογούνται μέρα παρά μέρα: για στελέχη, για συγγενείς, για μια εξουσία που έγινε οικογενειακή υπόθεση».

Καταλήγοντας η Θεώνη Κουφονικολάκου υπογραμμίζει: «Για τα γαλάζια παιδιά υπάρχουν λεφτά, λεφτόδεντρα και μόρια «στα χαρτιά» στις Πανελλαδικές, που μέχρι χθες τις θεωρούσαμε αδιάβλητες.

Για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία υπάρχουν ακρίβεια, ανισότητα, αδικία και αναξιοκρατία.

Όσο μένουν, κάνουν ζημιά. Πρέπει να φύγουν. Και πρέπει να φύγουν γρήγορα».