Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να προχωρήσουν στην εφαρμογή του μέτρου.

Η κυβέρνηση φαίνεται να υπαναχωρεί στο ζήτημα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, καθώς μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους δημάρχους κατέστησε σαφές ότι η τελική απόφαση ανήκει στους δήμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν μετά τη συνάντηση, η μεταφορά συντελεστή δόμησης αποτελεί ένα χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο, ιδιαίτερα για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, αλλά και για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων. Παράλληλα, η κυβέρνηση επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή από δήμο σε δήμο.

Με βάση το κείμενο της μελέτης που έχει τεθεί σε διαβούλευση, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να προχωρήσουν στην εφαρμογή του μέτρου ή να προχωρήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίστηκε, η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα γίνει σεβαστή.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ένα πολεοδομικό εργαλείο που συζητείται ήδη από τη δεκαετία του 1970, ενώ στη σημερινή της μορφή έχει λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στη σύσκεψη τοποθετήθηκαν και οι επτά δήμαρχοι, με τις απόψεις τους να διαφέρουν σημαντικά. Ειδικότερα, ορισμένοι δεν επιθυμούν να κάνουν καθόλου χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου, άλλοι τάσσονται υπέρ της πλήρους εφαρμογής του, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που ζητούν σημαντικές αλλαγές.