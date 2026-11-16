Ξεκίνησε η σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους επτά δημάρχους των βορείων προαστίων.

Την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου πέρασαν σήμερα το μεσημέρι οι επτά δήμαρχοι των βορείων προαστίων, για τη σύσκεψη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Ο λόγος για τους δημάρχους Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά, Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπο Μπονάτσο, Χαλανδρίου Σίμο Ρούσσο, Λυκόβρυσης - Πεύκης Μάριο Ψυχάλη, Νέας Ιωνίας Παναγιώτη Μανούρη, Παπάγου - Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο και Μεταμόρφωσης Στράτο Σαραούδα.

Οι δήμαρχοι πρωτοστατούν στις αντιδράσεις απέναντι στη σχεδιαζόμενη μεταφορά συντελεστή δόμησης και έχουν συγκροτήσει μέτωπο, ενώ εξέφρασαν την αντίθεσή τους και τις θέσεις τους με επιστολή που απηύθυναν την προηγούμενη εβδομάδα στον πρωθυπουργό.