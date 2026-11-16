Η έναρξη από την Τζένη Μελιτά και ο λόγος που ο απουσίαζε ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

Το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, ο Φώτης Σεργουλόπουλος δεν παραβρέθηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει με την Τζένη Μελιτά.

Η παρουσιάστρια ξεκίνησε μόνη της την εκπομπή και καλωσόρισε τους τηλεθεατές της, αφού πρώτα αναφέρθηκε στην απουσία του συνεργάτη της.

Όπως εξήγησε η ίδια, ο Φώτης Σεργουλόπουλος χρειάστηκε να απουσιάζει καθώς είχε μία προγραμματισμένη ιατρική εξέταση. Μάλιστα, επιβεβαίωσε τους τηλεθεατές της, ότι την Τρίτη θα βρίσκεται κανονικά στο πόστο του.

«Καλημέρα, καλή εβδομάδα! Να είμαστε καλά. Το αγόρι μου σήμερα λείπει, έχει μία προγραμματισμένη εξέταση αλλά όλα καλά. Αύριο θα είναι εδώ, σας το λέω και σας το υπογράφω», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τζένη Μελιτά στην έναρξη της εκπομπής.

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Υπενθυμίζεται ότι λίγο καιρό νωρίτερα, ο Φώτης Σεργουλόπουλος, είχε αποκαλύψει ότι δυσκολεύεται να περπατά λόγω ενός ατυχήματος:

«Θα μας βλέπετε λίγο καθιστούς αυτόν τον καιρό, διότι δεν μπορώ να περπατήσω δυστυχώς. Έπαθε το πόδι μου... Ένα μικρό ατυχηματάκι, οπότε θα είμαστε λίγο καθιστοί αυτές τις μέρες…», είχε αναφέρει ο παρουσιαστής την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.