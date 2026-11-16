Η Μαίρη Αργυριάδου θα βρίσκεται πλέον στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Για άλλη μια εβδομάδα η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της παρέμειναν πιστοί στο τηλεοπτικό ραντεβού τους μέσα από τον σταθμό του Mega και την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όμως η παρουσιάστρια επιφύλασσε μία έκπληξη στους τηλεθεατές της.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ανακοινώθηκε ότι η Μαίρη Αργυριάδου θα βρίσκεται πλέον στο πάνελ, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να την υποδέχεται θερμά.

Η επιστροφή της Μαίρης Αργυριάδου στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι»

Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν, ενώ η παρουσιάστρια σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτή η εκπομπή, όπως ξέρετε, έχει ένα συνήθειο, να επιστρέφουν οι άνθρωποι που αγαπάνε και μας αγαπάνε, Μαίρη Αργυριάδου στην παρέα μας… Κορίτσι μου γλυκό. Ξαναγύρισες ε;».

Από την πλευρά της, η Μαίρη Αργυριάδου, πρόσθεσε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Ανυπομονώ να περάσουμε αυτή τη χρονιά όμορφα και ωραία…».

Παράλληλα, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις για την επιστροφή της δημοσιογράφου στο δυναμικό της εκπομπής αναθερμάνθηκαν πριν από λίγο καιρό, όταν η Μαίρη Αργυριάδου είχε βρεθεί στο «Χαμογέλα και πάλι» ως καλεσμένη:

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«Και εμείς χαιρόμαστε πολύ… Είχε έρθει η Μαιρούλα μας και σαν καλεσμένη τις προάλλες, τα είπαμε λίγο… Τα είπαμε μετά και λίγο παρά πάνω και θα είναι στην παρέα μας… Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ».

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