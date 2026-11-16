Η ανακοίνωση ανάκλησης από τον ΕΟΦ, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση από την ελληνική αγορά του προϊόντος Γάζα Μη Αποστειρωμένη, Χωρίς Ακτινοσκιερή Γραμμή zig-zag cotton gauze roll (without X-ray detectable material) 2EF: MC-

AG-90100 της κατασκευάστριας εταιρείας ΗΑΙΑΝ MEDIGAlJZE CO-, LTD, Κίνας, (Εξ. Αντιπρ. την Ε.Ε.: SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE) (Γερμανία),

καθώς διαπιστώθηκε ότι το προϊόν με REF MG-AG-90100 δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής TOU Πιστοποιητικού No G20 059619 0021 Rev.01.

Η απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης του εισαγωγέα/διανομέα BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Και στο πλαίσιο προάσπισης της

δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, ζητηθούν.