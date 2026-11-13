Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν αγοράσει κάποιο από τα καρότσια που ανακαλούνται.

Ανακαλούνται συγκεκριμένα μοντέλα παιδικών καροτσιών Britax Römer, μετά από προειδοποίηση της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας προϊόντων OPSS. Η ανάκληση αφορά τα μοντέλα SMILE III, SMILE 4 και SMILE 5Z, με ημερομηνίες κατασκευής έως τον Μάρτιο του 2024, καθώς έχει εντοπιστεί πιθανό πρόβλημα στον μηχανισμό ασφάλισης των μπροστινών τροχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης ο μηχανισμός ασφάλισης των μπροστινών τροχών ενδέχεται να παρουσιάσει φθορά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αποκόλληση ενός μπροστινού τροχού από τον σκελετό του καροτσιού κατά τη χρήση. Η συγκεκριμένη αστοχία μπορεί να προκαλέσει απώλεια ευστάθειας ή ακόμη και πλήρη αστοχία του καροτσιού, δημιουργώντας κίνδυνο τραυματισμού για το παιδί.

Ποια μοντέλα αφορά η ανάκληση

Η προειδοποίηση αφορά τα εξής προϊόντα:

Britax Römer SMILE III: Κατασκευής από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως το 2020.

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Britax Römer SMILE 4: Κατασκευής από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Μάιο του 2023.

Britax Römer SMILE 5Z: Κατασκευής από τον Φεβρουάριο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2024.

Τα συγκεκριμένα καρότσια είναι αρθρωτά συστήματα μεταφοράς παιδιών, κατάλληλα για χρήση από τη γέννηση έως και βάρος 22 κιλών.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

Η Britax Römer καλεί τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων καροτσιών να ελέγξουν εάν οι μπροστινοί τροχοί μπορούν να αποσπαστούν χωρίς να πατηθεί το κουμπί απασφάλισης.

Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος τροχός αποσπάται χωρίς τη χρήση του κουμπιού απελευθέρωσης, οι γονείς πρέπει να σταματήσουν αμέσως τη χρήση του καροτσιού, να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα ενημέρωσης ασφαλείας της Britax Römer, να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους, προκειμένου να λάβουν οδηγίες για την αντικατάσταση του σκελετού ή την αποστολή κιτ επισκευής. Η ανάκληση έχει πραγματοποιηθεί από την ίδια την εταιρεία προς τους τελικούς καταναλωτές.

Αναλυτικός έλεγχος με τους κωδικούς προϊόντων

Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν εάν το καρότσι τους περιλαμβάνεται στην ανάκληση συγκρίνοντας τον γραμμωτό κωδικό (barcode) με τους παρακάτω κωδικούς:

4000984204346, 4000984204377, 4000984204384, 4000984204353, 4000984204391, 4000984204360, 4000984204759, 4000984305395, 4000984504408, 4000984208801, 4000984208825, 4000984208818, 4000984708141, 4000984708158, 4000984708172, 4000984708189, 4000984804539, 4000984804546, 4000984804553, 4000984804560, 4000984708196, 4000984708202, 4000984708165, 4000984804577, 4000984804584, 4000984804591, 4000984708134, 4000984814835, 4000984814842, 4000984814859, 4000984814866, 4000984814873, 4000984901795, 4000984814880, 4000984814897, 4000984814903, 4000984814965, 4000984814972, 4000984814989, 4000984814910, 4000984814927, 4000984814934, 4000984814941, 4000984814958, 4000984913019, 4000984912401, 4000984912418, 4000984913163, 4000984913170.

Οι γονείς που διαθέτουν κάποιο από τα συγκεκριμένα μοντέλα καλούνται να ελέγξουν άμεσα τα στοιχεία κατασκευής και τον κωδικό του προϊόντος τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες ασφαλείας της κατασκευάστριας εταιρείας.