Η αρχή έγινε τον Απρίλιο του 2024, όταν κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα εντοπίστηκε στον οργανισμό του 15χρονου, τότε, γιου του προπονητή η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη.

Από μία υπόθεση ντόπινγκ με πρωταγωνιστή έναν μόλις 15χρονο αθλητή άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι μιας σοβαρής υπόθεσης παράνομης διακίνησης αναβολικών στον χώρο της άρσης βαρών, η οποία έφερε στο επίκεντρο των ερευνών τον 58χρονο πρώην προπονητή Οδυσσέα Δήμα, αδελφό του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα.

Η αρχή έγινε τον Απρίλιο του 2024, όταν κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα εντοπίστηκε στον οργανισμό του 15χρονου, τότε, γιου του προπονητή η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Η υπόθεση οδήγησε στην επιβολή ποινών αποκλεισμού τόσο στον προπονητή όσο και στον ανήλικο αθλητή. Συγκεκριμένα, στον 58χρονο Οδυσσέα Δήμα επιβλήθηκε αποκλεισμός 12 ετών, ενώ στον γιο του 10 μηνών.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση, με την καταγγελία του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών προς τον εισαγγελέα αποτέλεσε την αφετηρία για την ενεργοποίηση των διωκτικών αρχών και την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναθέτοντας στη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η έρευνα που οδήγησε στα ίχνη του πρώην προπονητή

Οι αστυνομικοί άρχισαν να χαρτογραφούν τη δραστηριότητα του 58χρονου, αναζητώντας χώρους στους οποίους ενδεχομένως αποθηκεύονταν απαγορευμένα σκευάσματα, αλλά και σημεία όπου πραγματοποιούνταν προπονήσεις εκτός του νόμιμου πλαισίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλαίσιο αυτό, έφτασαν αρχικά σε αποθήκη που νοίκιαζε ο πρώην προπονητής στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, υπήρχαν ενδείξεις ότι ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση παράνομων σκευασμάτων, αλλά και για την πραγματοποίηση προπονήσεων. Η έρευνα, ωστόσο, στην αποθήκη δεν απέδωσε τα αναμενόμενα ευρήματα. Ο χώρος βρέθηκε εντελώς άδειος, χωρίς να εντοπιστούν ουσίες ή άλλα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις αρχικές πληροφορίες.

Τα 871 σκευάσματα και οι χειρόγραφες σημειώσεις

Ακολούθησε όμως και δεύτερη έρευνα, αυτή τη φορά στο σπίτι του προπονητή. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών. Παράλληλα, βρέθηκαν 17 δελτία αθλητών που φέρεται να προπονούσε, χωρίς όμως να αναγράφεται το όνομά του, χειρόγραφες σημειώσεις, μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, καθώς και το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές παρουσίασαν τα αθλητικά δελτία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην πλειονότητά τους αφορούσαν αθλητές που ήταν εγγεγραμμένοι κατά τα έτη 2024 και 2025 στον Αθλητικό Σύλλογο «Πύρρος» Γλυφάδας, ο οποίος συνδέεται με τον Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος συνέχιζε να προπονεί αθλητές χωρίς να εμφανίζεται επίσημα ως προπονητής τους, ακόμη και στις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου συλλόγου.

Από την πλευρά του, ο 58χρονος φέρεται να υποστήριξε, στους αστυνομικούς, ότι τα δελτία ήταν παλιά και είχαν λήξει. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν, τα δελτία των αθλητών δεν λήγουν, γεγονός που δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του.

Εξίσου κρίσιμες θεωρούνται οι ιδιόχειρες σημειώσεις που κατασχέθηκαν. Σε αυτές φέρεται να καταγράφονταν ονόματα, χρηματικά ποσά και συγκεκριμένες ουσίες, στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, παραπέμπουν σε διαδικασία αγοραπωλησίας και όχι σε απλή κατοχή σκευασμάτων για προσωπική χρήση. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε προανακριτικά ότι οι ουσίες προορίζονταν αποκλειστικά για δική του χρήση. Ένας ισχυρισμός που, κατά την εκτίμηση των αρχών, δεν συμβαδίζει με τον αριθμό και το είδος των κατασχεθέντων σκευασμάτων, αλλά ούτε και με το περιεχόμενο των χειρόγραφων σημειώσεω

Το στοιχείο του ΕΟΦ και η δικαστική συνέχεια

Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των κατασχεθέντων ευρημάτων είχε και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Ο 58χρονος, ο οποίος είναι πυροσβέστης και έχει εκπροσωπήσει τη χώρα σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα. Το κακούργημα αφορά την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, οι οποίες μπορούν να μεταβάλουν θετικά την αγωνιστική απόδοση ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό την απόκτηση περιουσιακού οφέλους. Το πλημμέλημα αφορά την παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τον κατηγορούμενο να παραπέμπεται στον ανακριτή και να λαμβάνει προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας.