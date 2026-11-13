Παγκόσμια αναστάτωση από το μπλακάουτ της Microsoft - Προβλήματα σε email, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και σιδηροδρομικά δίκτυα.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα παρατείνει στις 48 ώρες το χρονικό όριο αναμονής για την παράδοση των email, προκειμένου να προστατεύσει τα μηνύματα που καθυστερούν να παραδοθούν, όσο συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης της λειτουργίας υπηρεσιών της μετά το εκτεταμένο μπλακάουτ. Τράπεζες, κυβερνητικές υπηρεσίες, μεταφορές και δικαστήρια σε πολλές χώρες έχουν επίσης επηρεαστεί. Σύμφωνα με την πλατφόρμα Downdetector, σε διάστημα μίας ώρας υπήρξαν αναφορές για προβλήματα από 74 χώρες και περιοχές.

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση, η εταιρεία προχωρά στη 48ωρη παράταση «για να προστατεύσει τα μηνύματα που καθυστερούν, όσο συνεχίζεται η αποκατάσταση των υπηρεσιών», αναφέρει το CNN.

Το χρονικό όριο αναμονής των email (email timeout window) είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που περιμένει ένας διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια εφαρμογή όπως το Outlook για την αποστολή ή τη λήψη ενός μηνύματος, προτού εμφανίσει μήνυμα σφάλματος.

Η Microsoft ανέφερε ότι οι προσπάθειες αποκατάστασης συνεχίζονται και ότι καταγράφονται «τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης» της κατάστασης. Ωστόσο, η δυναμικότητα των υπηρεσιών της δεν έχει ακόμη επανέλθει στα κανονικά επίπεδα.

Προβλήματα και στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες

Η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της Microsoft έχει προκαλέσει προβλήματα και σε σιδηροδρομικά δίκτυα, επηρεάζοντας την ηλεκτρονική ενημέρωση των επιβατών, αλλά και την αποστολή τροποποιημένων δρομολογίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η καναδική σιδηροδρομική εταιρεία VIA Rail Canada προειδοποίησε ότι οι επιβάτες ενδέχεται να μην μπορούν να λαμβάνουν email με πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια τους, εξαιτίας των τεχνικών προβλημάτων στις υπηρεσίες της Microsoft. Για τον λόγο αυτό, τους συνέστησε να ενημερώνονται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας παρακολούθησης των τρένων ή να εγγραφούν στις ειδοποιήσεις μέσω SMS, ώστε να λαμβάνουν εγκαίρως ενημερώσεις για τις μετακινήσεις τους.

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η γερμανική Deutsche Bahn, η οποία έκανε λόγο για «σοβαρές δυσλειτουργίες» στο Microsoft Outlook, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην αποστολή και τη λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Όπως διευκρίνισε η εταιρεία, η δυσλειτουργία έχει περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα αποστολής ενημερωμένων δρομολογίων στους επιβάτες.

Προβλήματα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν και οι επιβάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η National Rail, που καλύπτει τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία, προειδοποίησε ότι η διακοπή μπορεί να δυσχεράνει την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά εισιτήρια που έχουν αποσταλεί μέσω email.

Η εταιρεία κάλεσε τους ταξιδιώτες να αναζητήσουν τα εισιτήριά τους στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή από την οποία τα αγόρασαν ή να επικοινωνήσουν απευθείας με τον πάροχο έκδοσής τους.

Σε περίπτωση που εξακολουθούν να μην μπορούν να εντοπίσουν το εισιτήριό τους, τους συνέστησε να απευθυνθούν στο προσωπικό του τρένου ή του σιδηροδρομικού σταθμού για βοήθεια.

Πάντως, η Rail Delivery Group, ο οργανισμός που διαχειρίζεται τη National Rail, διευκρίνισε ότι η διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής προβλήματα στη λειτουργία των σιδηροδρόμων ή στην εκτέλεση των δρομολογίων.

Mία... ασυνήθιστη ημέρα για αρκετούς εργαζόμενους

Αν πολλοί εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν τα συστήματα της Microsoft κάπως... ανακουφίστηκαν σήμερα, αφού έκαναν διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις –αδυνατώντας να στείλουν ή να λάβουν email και να πραγματοποιήσουν τις καθιερωμένες τηλεδιασκέψεις τους μέσω Teams-, όσοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Google αντιμετώπισαν την κατάσταση με διαφορετική διάθεση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους μέσα από χιουμοριστικά memes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι υπηρεσίες της Google, μεταξύ των οποίων το Gmail, τα Google Docs και το Google Meet, φαίνεται να λειτουργούσαν κανονικά ή, τουλάχιστον, επαρκώς ώστε να εξασφαλίσουν στους χρήστες μια συνηθισμένη εργάσιμη Παρασκευή.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, εμφανίζεται ένα άτομο ξαπλωμένο στο κρεβάτι, πάνω από το κεφάλι του οποίου αναγράφεται η λέξη «Outlook». Σε ένα δεύτερο στιγμιότυπο, ένα άλλο άτομο κάθεται στο γραφείο του και εργάζεται στον φορητό υπολογιστή του, με τη λέξη «Gmail» να εμφανίζεται πάνω από το κεφάλι του.

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Σε ένα άλλο βίντεο παρουσιάζεται ένα meme με τον ηθοποιό Πέδρο Πασκάλ να κλαίει με λυγμούς. Η λεζάντα γράφει: «Όταν μαθαίνεις ότι το Outlook έχει πέσει και αρχίζεις να σχεδιάζεις πώς θα περάσεις το απόγευμά σου πίνοντας κρασί… Μέχρι που θυμάσαι ότι στον χώρο εργασίας σου χρησιμοποιείτε το Google Workspace».

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«Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση»

Ο αμερικανικός κολοσσός λογισμικού απέκλεισε το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας και ανακοίνωσε ότι βλέπει τα πρώτα «θετικά αποτελέσματα» για μια επάνοδο της φυσιολογικής λειτουργίας.

Η διαταραχή λειτουργίας υπηρεσιών της, που διαρκεί για ώρες λόγω «υψηλού φορτίου» στην υποδομή, έπληξε την υπηρεσία μηνυμάτων της, όπως και την πλατφόρμα επικοινωνίας Teams και τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ/AI) Copilot, διευκρίνισε.

«Σε αυτό το στάδιο δεν γνωρίζουμε καμία κακόβουλη δραστηριότητα που να προκάλεσε το περιστατικό αυτό», πρόσθεσε, δεσμευόμενη να ρίξει άπλετο φως στα αίτια αυτού του μείζονος προβλήματος μόλις αυτό επιλυθεί.

«Θετικά αποτελέσματα»

Επίσης γνωστοποίησε «θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη σταθερότητα των διακομιστών» μετά την εφαρμογή επιδιόρθωσης, χωρίς να μπορεί να διευκρινίσει σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί η βλάβη.

Προηγουμένως, η Microsoft είχε ανακοινώσει ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για την επιδιόρθωση της βλάβης, που άρχισε χθες, Πέμπτη, δεν λειτουργούσαν «όπως αναμενόταν» και ότι αναζητούσε άλλες λύσεις για την αποκατάστασή της.

«Λυπούμαστε που οι βλάβες που προέκυψαν σήμερα προκάλεσαν ταλαιπωρία στους πελάτες μας και εργαζόμαστε για να ρυθμίσουμε το πρόβλημα αυτό», απολογήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Τσαρλς Λαμάνα, ένας από τους εκτελεστικούς αντιπροέδρους του αμερικανικού ομίλου.

Τα προβλήματα στη λειτουργία εξαπλώθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα σε διάστημα μιας ώρας, θέτοντας εκτός υπηρεσίας προϊόντα του ομίλου σε 74 χώρες και εδάφη, ανέφερε ο ιστότοπος παρακολούθησης βλαβών Downdetector.

Χάρτης που δημοσιεύτηκε από τον Downdetector στο X δείχνει ότι η βλάβη έπληξε χρήστες στην αμερικανική ήπειρο, όπως και σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.

«Περιορισμένη επανάληψη των υπηρεσιών»

Μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν βρίσκονται η Νέα Ζηλανδία, η οποία εξέδωσε ειδοποίηση, δηλώνοντας ότι η «ικανότητά (της) να λαμβάνει μηνύματα επηρεάστηκε από την παγκόσμια βλάβη της Microsoft. Αυτή επηρεάζει επίσης όλες τις πρεσβείες, τα προξενεία και τις αντιπροσωπείες της Νέας Ζηλανδίας στον κόσμο», σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή.

Ο υπουργός Οικονομίας της Ιαπωνίας Ριόσεϊ Ακαζάουα δήλωσε από την πλευρά του ότι αναμένει πως αυτή η βλάβη μπορεί να έχει «σημαντικό αντίκτυπο» λόγω του υψηλού αριθμού ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα λογισμικά της Microsoft που επηρεάστηκαν, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Asahi Shimbun.

Η Microsoft είχε δηλώσει αρχικά ότι η εταιρεία ερευνά αναφορές για βλάβη «στην Αμερική», προτού επιβεβαιώσει στη συνέχεια ότι το πρόβλημα δείχνει να επηρεάζει «τη συνδεσιμότητα με την υπηρεσία Microsoft 365 για τους χρήστες, ανεξάρτητα από την περιοχή τους».

Η Microsoft 365 είναι η συνδρομητική υπηρεσία της εταιρείας που βασίζεται στο cloud και περιλαμβάνει δημοφιλείς εφαρμογές, όπως οι Outlook και Teams.

«Διαπιστώσαμε ότι μέρος της υποδομής αντιμετώπιζε υψηλό φορτίο σε διάφορες περιοχές, πράγμα το οποίο αποτελεί μάλλον την αιτία σφαλμάτων συνδεσιμότητας», ανέφερε η εταιρεία στο X.

«Διερευνούμε εντατικά όλους τους πιθανούς δρόμους για να περιορίσουμε τις συνέπειες», συνέχισε, σε σειρά μηνυμάτων που δημοσίευσε για να ενημερώσει για την εξέλιξη της δυσλειτουργίας και για να δώσει νεότερες πληροφορίες για τις συνεχείς, αλλά άκαρπες προσπάθειές της να αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργία της.

Ο ιστότοπος Downdetector, που παρακολουθεί τις βλάβες στο διαδίκτυο, κατέγραψε γύρω στις 06:50 ώρα Ελλάδος μεγάλη μείωση των αναφορών για διακοπές της υπηρεσίας από τους χρήστες στην Ουάσινγκτον και το Χονγκ Κονγκ. Χιλιάδες χρήστες είχαν επίσης επισημάνει προβλήματα με τα Teams και Copilot, σύμφωνα με τον ιστότοπο αυτόν.

Σε ενημέρωσή της λίγο μετά τη 01:00 χθες, Πέμπτη, η Microsoft δήλωνε ότι «παρατηρεί περιορισμένη επανάληψη» των υπηρεσιών, καθώς προσπαθούσε να ανακατευθύνει την κίνηση χρηστών μακριά από τους διακομιστές που επηρεάστηκαν.

«Καθώς αποκαθίστανται οι δυνατότητες, οι χρήστες μπορούν να διαπιστώσουν μια σταδιακή ανάκαμψη καθώς επανασυνδέονται οι πελάτες τους», είχε προσθέσει η εταιρεία.