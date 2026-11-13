Το νέο Μητρώο, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί από το τέλος του έτους, θα επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να διασταυρώνει στοιχεία από διαφορετικές βάσεις δεδομένων, εντοπίζοντας διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα, στη χρήση και στην ιδιοκτησιακή κατάσταση των ακινήτων.

Σε έναν διαρκή αγώνα διόρθωσης λαθών στο Ε9 και στο Κτηματολόγιο μπαίνουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΜΙΔΑ) αναμένεται να αποκαλύψει χιλιάδες ανακρίβειες και αποκλίσεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προσφέρει μια τελευταία ευκαιρία διορθώσεων χωρίς πρόσθετο ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα, αλλά μόνο για ακίνητα που έχουν ήδη δηλωθεί στην Εφορία.

Το νέο Μητρώο, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί από το τέλος του έτους, θα επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να διασταυρώνει στοιχεία από διαφορετικές βάσεις δεδομένων, εντοπίζοντας διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα, στη χρήση και στην ιδιοκτησιακή κατάσταση των ακινήτων.

Σύμφωνα με μηχανικούς, τα λάθη στις κτηματολογικές εγγραφές είναι εκτεταμένα, με εκτιμήσεις ότι αφορούν ακόμη και το 70%-80% των ακινήτων. Μάλιστα, ανακρίβειες εντοπίζονται ακόμη και σε περιπτώσεις όπου έχουν υποβληθεί ενστάσεις και δικαιολογητικά.

Τα λάθος τετραγωνικά

Η μεγάλη αλλαγή αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ λανθασμένης δήλωσης και πλήρους απόκρυψης ακινήτου. Οσοι έχουν δηλώσει την περιουσία τους στο Ε9 αλλά εμφανίζουν λιγότερα τετραγωνικά μέτρα θα μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία τους χωρίς αναδρομικές επιβαρύνσεις και πρόστιμα, στο πλαίσιο της ρύθμισης για την περίοδο 2014-2026.

Αντίθετα, όσοι δεν δήλωσαν ποτέ ακίνητα στην Εφορία θα κληθούν να καταβάλουν τους φόρους που αναλογούν στην αποκρυβείσα περιουσία τους. Από την ευνοϊκή ρύθμιση εξαιρούνται επίσης οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων για τα ακίνητα που κατέχουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθάρισε στη Βουλή ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένας ιδιοκτήτης που δήλωσε λανθασμένα τετραγωνικά και κάποιος που απέκρυψε πλήρως την ύπαρξη ακινήτου.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η δυνατότητα διορθώσεων χωρίς κυρώσεις δεν πρόκειται να επαναληφθεί, χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση «τελευταία ευκαιρία».

Τέλος, η ενεργοποίηση του ΜΙΔΑ αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την ανάγκη προσφυγής σε μηχανικούς, καθώς οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποκαταστήσουν ασυμφωνίες μεταξύ φορολογικών δηλώσεων, τίτλων ιδιοκτησίας και κτηματολογικών εγγραφών.