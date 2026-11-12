Νωρίτερα θα πληρωθούν στους δικαιούχους το επίδομα 400 ευρώ. Η πληρωμή θα γίνει πριν αυτή των συντάξεων Δεκεμβρίου.

Μεταξύ 23-30 Νοεμβρίου αναμένεται να πληρωθεί το επίδομα 400 ευρώ σε 2,2 εκατ. συνταξιούχους. Το ποσό θα πιστωθεί εκτός από συνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία και άλλες κοινωνικές ομάδες.

Ως ηλικιακό κριτήρια για την χορήγηση του επιδόματος είναι τα 65 έτη υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στην ίδια ενίσχυση εντάσσονται και συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, δηλαδή σύνταξη χηρείας, χωρίς να έχουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Η διεύρυνση των δικαιούχων αφορά επίσης τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σχετικής ρύθμισης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι για τις προβλεπόμενες κατηγορίες δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια. Αυτό σημαίνει ότι η χορήγηση της ενίσχυσης δεν εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ή την ακίνητη περιουσία, αλλά από την ένταξη του πολίτη στις κατηγορίες που ορίζει η νομοθεσία.

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Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός από την ενίσχυση

Παρά τη διεύρυνση των δικαιούχων, δεν θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι τα 400 ευρώ. Η ηλικία και το είδος της σύνταξης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την καταβολή της ενίσχυσης.

Ειδικότερα, εκτός της πρώτης πληρωμής μένουν:

Συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών, καθώς η λήψη σύνταξης δεν αρκεί από μόνη της για τη θεμελίωση δικαιώματος.

Όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος μέσα στο 2026, αφού για την καταβολή του Νοεμβρίου απαιτείται να έχουν συμπληρώσει το συγκεκριμένο όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας, καθώς δεν καλύπτονται από την ειδική ηλικιακή πρόβλεψη.

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος, καθώς η ειδική πρόβλεψη αφορά όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου.

Εκτός της ενίσχυσης βρίσκονται επίσης όσοι λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα χωρίς να ανήκουν σε κάποια από τις προβλεπόμενες κατηγορίες.

Τα 400 ευρώ είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεκχώρητα, χωρίς κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα εισπράξουν ολόκληρο το ποσό, χωρίς να μειώνεται από φόρους ή άλλες προβλεπόμενες κρατήσεις.