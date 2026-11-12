Με βροχές στα δυτικά της χώρας ο καιρός της Παρασκευής. Οι χάρτες από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αρκετή συννεφιά θα έχουμε και την Παρασκευή στην χώρα μας με το νέο βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου να μας δείχνει ότι αναμένονται βροχές στα δυτικά από Φλώρινα έως και την Πελοπόννησο, ενώ το βράδυ θα επεκταθούν σε Εύβοια και κεντρικό - ανατολικό Αιγαίο. Πάντως ξεκάθαρα μέχρι το μεσημέρι η μισή Ελλάδα, τα δυτικά της χώρας θα έχουν τα πιο έντονα φαινόμενα και το βράδυ και τα ανατολικά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 23 βαθμούς, στα νότια επίσης τους 23 και στα βόρεια από 17 έως και 23 βαθμούς.

Στα ανατολικά 21 με 22 βαθμούς και στα δυτικά από 21 έως 23 βαθμούς.

Το Σάββατο θα έχουμε βροχές σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα και το βράδυ μέχρι την Λέσβο και την Χίο. Την Κυριακή ο καιρός φτιάχνει και τη Δευτέρα νέες βροχές θα έχουμε στην Κέρκυρα. Την Τρίτη θα επεκταθούν μέχρι το Αγρίνιο και από 18-19/11 μια «διπλή γλώσσα» η μία κατά μήκος της δυτικής Ελλάδας και η άλλη κατά μήκος της ανατολικής νησιωτικής χώρας θα δώσει πολλές βροχές.

Πάντως από 20/11 μπαίνει από τα βόρεια κρύο το οποίο θα κατέβει αρκετά νότια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=PRwsGU4tB9M}