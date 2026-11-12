Αυξημένες θερμοκρασίες για την εποχή αλλά και αφρικανική σκόνη με βροχές, αναμένουμε τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την πρόγνωση του Τάσου Αρνιακού.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσο Αρνιακό, περιμένουμε βελτιωμένο καιρό με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές και μπόρες πάλι στα δυτικά και το Ιόνιο και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Θα έχουμε ομίχλες και άνοδο της θερμοκρασίας. Οι νοτιάδες θα φθάσουν τα 7 μποφόρ στα πελάγη και μεταφέρουν ζέστη, υγρασία και από αύριο Σάββατο και αφρικανική σκόνη. Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στη βόρεια Ελλάδα τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην κεντρικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου - δεν αποκλείεται να δούμε και 26 βαθμούς-.

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Δεν θα έχουμε βροχές σήμερα, οι νοτιάδες στα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι καλός με ομίχλες και 6 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

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Αύριο περιμένουμε λασποβροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, νοτιάδες και άνοδο της θερμοκρασίας.

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