Εναλλαγές θα παρουσιάζει ο καιρός μέχρι την Τρίτη. Η πρόγνωση από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Καιρικές εναλλαγές θα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από το σχεδόν ανοιξιάτικο καιρό θα πάμε στον πιο φθινοπωρινό Κυριακή και Δευτέρα και την Τρίτη θα πάμε και πάλι στο ίδιο μοτίβο, με αυξημένες θερμοκρασίες και τις βροχές να περιορίζονται στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Βροχοπτώσεις και αυξημένες θερμοκρασίες

Αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, θα φθάσουμε και τα επίπεδα θυέλλης μέσα στο Αιγαίο. Ο νοτιάς μεταφέρει την πιο θερμή αέρια μάζα μέσα στο Αιγαίο, ταυτόχρονα όμως προέρχεται από θαλάσσιες εκτάσεις και άρα αυξάνει και τη σχετική υγρασία.

Θα έχουμε αυξομειώσεις των βροχοπτώσεων κυρίως στα ανατολικά και στο δυτικό Αιγαίο, ενώ καλύτερες θα είναι οι καιρικές συνθήκες σε πιο εσωτερικές περιοχές της χώρας μας και με αυξημένες θερμοκρασίες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Οι συννεφιές στις περισσότερες γεωγραφικές εκτάσεις θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια και στα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, θα συνοδευτούν από λίγες βροχές. Αύριο θα ενταθούν οι βροχές στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα και το Σάββατο, θα περάσει μία διαταραχή που θα κάνει πιο έντονες τις βροχές προς το ανατολικό βορειοανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι σαρώνουν Ιόνιο και Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις. Αυτός ο αέρες είναι αρκετάς υγρός και θερμός θα φθάνει ακόμα και τα 7-8 μποφόρ αύριο, όπως και το Σάββατο.

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Η θερμοκρασία έχει μαλακώσει. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος 23 - 25 βαθμούς Κελσίου, ειδικά σε Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Αττικοβοιωτία, Κρήτη.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική σήμερα, θα έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, θα έχουμε όμως και τοπικές συννεφιές. Νωρίς το πρωί έχουμε αυξημένη υγρασία και περιορισμένη ορατότητα στα ανατολικά τμήματα. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φθάσει ακόμα και 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι συννεφιές θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια. Αυξημένη σχετική υγρασία και ομίχλες. Μπαίνει ο νοτιάς στα 5 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η πολύ θερμή αέρια μάζα από τις ακτές της βόρειας Αφρικής θα πλησιάσει τη χώρα μας. Μεταφέρεται αυτή η θερμή αέρια μάζα, σηκώνεται αφρικανική σκόνη και θα δούμε και πάλι υψηλές θερμοκρασίες και μέχρι και το Σάββατο, μπορεί να δούμε ακόμη και 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός δεν θα είναι εντελώς καθαρός, θα έχουμε συννεφιές οι οποίες θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια, και θα δίνουν κάποιες βροχές στη δυτική Ελλάδα.

Αύριο Παρασκευή, μπορεί τα ανατολικά και νότια να έχουν υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, από την άλλη όμως τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα θα βρεθούν σε μία επικίνδυνη ζώνη καιρικών φαινομένων με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, θα πρέπει να δείξουμε προσοχή, γιατί εκεί τα φαινόμενα θα εμφανίσουν ένταση.

Ενώ το Σάββατο θα είναι μία ημέρα με βελτιωμένες καιρικές συνθήκες και τις λασποβροχές να περιορίζονται προς το ανατολικό Αιγαίο, το βράδυ όμως θα περάσει ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια - βορειοανατολικά, άρα τις βραδινές ώρες ενδέχεται να έχουμε έντονα φαινόμενα προς την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, με τους ανέμους να γυρίζουν σε βοριάδες, να πέφτει για λίγο η θερμοκρασία μέχρι και τη Δευτέρα και από την Τρίτη θα οδηγηθούμε σε ένα ανάλογο μοτίβο, με βροχές προς τα δυτικά, ανατολικό Αιγαίο, τα βόρεια και αυξημένες θερμοκρασίες για την εποχή.

Επομένως θα έχουμε καιρικές εναλλαγές τις επόμενες ημέρες. Από το σχεδόν ανοιξιάτικο καιρό θα πάμε στον πιο φθινοπωρινό Κυριακή και Δευτέρα και την Τρίτη θα πάμε και πάλι στο ίδιο μοτίβο, με αυξημένες θερμοκρασίες και τις βροχές να περιορίζονται στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

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